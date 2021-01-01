«Волиньгаз» встановив 27 газорегуляторних пунктів, вартістю понад 4,3 мільйона
Сьогодні, 11:51
Упродовж першого півріччя 2021 року працівники «Волиньгаззу» встановили 27 нових шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП). Нове сучасне обладнання виробництва Львівського заводу RGC Production встановили на місці застарілих шаф зі строком служби понад 18 років.
Нові ШГРП забезпечать стабільну, безперебійну та безпечну подачу газу 5,3 тисячам клієнтів компанії, повідомляє пресслужба «Волиньгазу».
ШГРП обладнані сучасною автоматикою та якісними італійськими регуляторами тиску. Це оснащення понижує та підтримує постійний тиск газу в мережі, незалежно від обсягів споживання. Таким чином, клієнти можуть безпечно користуватися газовими приладами в домівках. Обладнання на шафових пунктах не тільки регулює рівень тиску газу, а й запобігає його стрибкам, робить його стабільним 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Крім того, фільтри шафового газорегуляторного пункту очищують блакитне паливо перед подачею його споживачам.
«Модернізацію газового обладнання наше товариство провело на виконання Плану розвитку. Вартість робіт разом з обладнанням становить понад 4, 3 млн грн. з ПДВ. Фінансуються ці роботи за рахунок тарифу на розподіл газу. Тому своєчасна оплата послуги доставки газу - запорука утримання газорозподільних мереж і споруд на них в належному стані», - зазначив начальник виробничо-технічного управління АТ «Волиньгаз» Андрій Островецький.
Для модернізації газових мереж області, до кінця року компанія планує встановити ще 49 нових ШГРП. Обладнання забезпечуватиме регулювання подачі газу для понад 15 тис споживачів Волині.
Загалом за 3 роки «Волиньгаз» провів модернізацію у зоні ліцензійної діяльності 104 шафових газорегуляторних пунктів виробництва Львівського заводу RGC Production.
Довідка:
Регіональна Газова Компанія - сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтських обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.
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Нові ШГРП забезпечать стабільну, безперебійну та безпечну подачу газу 5,3 тисячам клієнтів компанії, повідомляє пресслужба «Волиньгазу».
ШГРП обладнані сучасною автоматикою та якісними італійськими регуляторами тиску. Це оснащення понижує та підтримує постійний тиск газу в мережі, незалежно від обсягів споживання. Таким чином, клієнти можуть безпечно користуватися газовими приладами в домівках. Обладнання на шафових пунктах не тільки регулює рівень тиску газу, а й запобігає його стрибкам, робить його стабільним 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Крім того, фільтри шафового газорегуляторного пункту очищують блакитне паливо перед подачею його споживачам.
«Модернізацію газового обладнання наше товариство провело на виконання Плану розвитку. Вартість робіт разом з обладнанням становить понад 4, 3 млн грн. з ПДВ. Фінансуються ці роботи за рахунок тарифу на розподіл газу. Тому своєчасна оплата послуги доставки газу - запорука утримання газорозподільних мереж і споруд на них в належному стані», - зазначив начальник виробничо-технічного управління АТ «Волиньгаз» Андрій Островецький.
Для модернізації газових мереж області, до кінця року компанія планує встановити ще 49 нових ШГРП. Обладнання забезпечуватиме регулювання подачі газу для понад 15 тис споживачів Волині.
Загалом за 3 роки «Волиньгаз» провів модернізацію у зоні ліцензійної діяльності 104 шафових газорегуляторних пунктів виробництва Львівського заводу RGC Production.
Довідка:
Регіональна Газова Компанія - сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтських обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.
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Коментарі 1
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