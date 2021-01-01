вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вимагання «данини» та продаж наркотиків: на Волині повідомили про підозру «смотрящому» у колонії

Вимагання «данини» та продаж наркотиків: на Волині повідомили про підозру «смотрящому» у колонії
У волинській колонії під керівництвом 27-річного «смотрящого» інші «авторитети» налагодили канал постачання наркотиків до виправної колонії, а також різними незаконними способами поповнювали так званий «злочинний общак». Поліцейські повідомили йому про підозру, інформують на сторінці Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно з колегами-правоохоронцями встановили кілька фактів протиправних дій «смотрящого» за спецустановою. Останній з-поміж засуджених призначив кількох «смотрящих» за певним «сферами діяльності», зокрема постачання наркотиків, шахрайські схеми продажу товару та вимагання щомісячної «данини» з утриманців виправної колонії за нібито спокійне відбування покарання.

Отримані таким чином кошти скеровували у злочинний «общак», контроль якого здійснював 27-річний «авторитет».

На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління поліції у Волинській області повідомили так званому «смотрящому» за виправною установою про підозру. Йому інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у виправній колонії (ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України) та незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

Раніше про підозру за вчинення аналогічних злочинів було повідомлено і його двом спільникам – «смотрящим» за певним «сферами діяльності» в цій спецустанові.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло спільників підозрюваних для припинення їхньої протиправної діяльності та притягнення до відповідальності. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська обласна прокуратура.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, підозра, смотрящий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині злодійки викрадали мобільні телефони
Сьогодні, 12:16
Луцьк викупить у людей землі для розширення кладовища в Гаразджі
Сьогодні, 12:06
Вимагання «данини» та продаж наркотиків: на Волині повідомили про підозру «смотрящому» у колонії
Сьогодні, 11:59
«Волиньгаз» встановив 27 газорегуляторних пунктів, вартістю понад 4,3 мільйона
Сьогодні, 11:51
В автотрощі на Львівщині травмувалися семеро людей, серед них – троє дітей. ФОТО
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
Екскерівники Шацького нацпарку завдали державі збитків на майже 17 мільйонів гривень Екскерівники Шацького нацпарку завдали державі збитків на майже 17 мільйонів гривень
23 квітень, 16:07
Директор «бурштинового» підприємства намагався незаконно вивезти з України «сонячне каміння» Директор «бурштинового» підприємства намагався незаконно вивезти з України «сонячне каміння»
21 квітень, 10:14
Посадовцю Держпраці на Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру Посадовцю Держпраці на Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру
02 квітень, 18:10
Податківцю з Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру Податківцю з Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру
20 березень, 15:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Чернігові масажистка вбила пацієнтку під час масажу
Сьогодні, 12:38
 0
У Польщі бус з українцями потрапив у смертельну аварію. ФОТО
Сьогодні, 12:25
 0
На Волині злодійки викрадали мобільні телефони
Сьогодні, 12:16
 0
Луцьк викупить у людей землі для розширення кладовища в Гаразджі
Сьогодні, 12:06
 0
Вимагання «данини» та продаж наркотиків: на Волині повідомили про підозру «смотрящому» у колонії
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8