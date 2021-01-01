Вимагання «данини» та продаж наркотиків: на Волині повідомили про підозру «смотрящому» у колонії
Сьогодні, 11:59
У волинській колонії під керівництвом 27-річного «смотрящого» інші «авторитети» налагодили канал постачання наркотиків до виправної колонії, а також різними незаконними способами поповнювали так званий «злочинний общак». Поліцейські повідомили йому про підозру, інформують на сторінці Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно з колегами-правоохоронцями встановили кілька фактів протиправних дій «смотрящого» за спецустановою. Останній з-поміж засуджених призначив кількох «смотрящих» за певним «сферами діяльності», зокрема постачання наркотиків, шахрайські схеми продажу товару та вимагання щомісячної «данини» з утриманців виправної колонії за нібито спокійне відбування покарання.
Отримані таким чином кошти скеровували у злочинний «общак», контроль якого здійснював 27-річний «авторитет».
На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління поліції у Волинській області повідомили так званому «смотрящому» за виправною установою про підозру. Йому інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у виправній колонії (ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України) та незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).
Раніше про підозру за вчинення аналогічних злочинів було повідомлено і його двом спільникам – «смотрящим» за певним «сферами діяльності» в цій спецустанові.
Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло спільників підозрюваних для припинення їхньої протиправної діяльності та притягнення до відповідальності. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська обласна прокуратура.
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Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно з колегами-правоохоронцями встановили кілька фактів протиправних дій «смотрящого» за спецустановою. Останній з-поміж засуджених призначив кількох «смотрящих» за певним «сферами діяльності», зокрема постачання наркотиків, шахрайські схеми продажу товару та вимагання щомісячної «данини» з утриманців виправної колонії за нібито спокійне відбування покарання.
Отримані таким чином кошти скеровували у злочинний «общак», контроль якого здійснював 27-річний «авторитет».
На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління поліції у Волинській області повідомили так званому «смотрящому» за виправною установою про підозру. Йому інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у виправній колонії (ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України) та незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).
Раніше про підозру за вчинення аналогічних злочинів було повідомлено і його двом спільникам – «смотрящим» за певним «сферами діяльності» в цій спецустанові.
Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло спільників підозрюваних для припинення їхньої протиправної діяльності та притягнення до відповідальності. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська обласна прокуратура.
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