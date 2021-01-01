Чоловіка, який прийшов голим у храм на Волині, оштрафують на смішну суму



Про це повідомляє



"Люди настільки обурювалися потворним вчинком, що викликали на місце події поліцейський патруль. Копи склали на порушника громадського порядку протокол. І через кілька місяців він постав перед судом", – йдеться у повідомленні.



Що стало причиною такої поведінки підсудний пояснити не зміг, хоча факт порушення визнав.



Однак, як виявилося, подібне порушення в Україні карається смішним штрафом.



Згідно рішення Ковельського районного суду, за свій вчинок чоловік повинен заплатити 51 гривню штрафу. Щоправда до цієї суми ще додається 454 гривні судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі Волинської області повністю голий чоловік вирішив навідатися до церкви. За таку витівку його судили.Про це повідомляє Depo.ua "Люди настільки обурювалися потворним вчинком, що викликали на місце події поліцейський патруль. Копи склали на порушника громадського порядку протокол. І через кілька місяців він постав перед судом", – йдеться у повідомленні.Що стало причиною такої поведінки підсудний пояснити не зміг, хоча факт порушення визнав.Однак, як виявилося, подібне порушення в Україні карається смішним штрафом.Згідно рішення Ковельського районного суду, за свій вчинок чоловік повинен заплатити 51 гривню штрафу. Щоправда до цієї суми ще додається 454 гривні судового збору.

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