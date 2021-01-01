вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чоловіка, який прийшов голим у храм на Волині, оштрафують на смішну суму

Чоловіка, який прийшов голим у храм на Волині, оштрафують на смішну суму
У Ковелі Волинської області повністю голий чоловік вирішив навідатися до церкви. За таку витівку його судили.
Про це повідомляє Depo.ua.

"Люди настільки обурювалися потворним вчинком, що викликали на місце події поліцейський патруль. Копи склали на порушника громадського порядку протокол. І через кілька місяців він постав перед судом", – йдеться у повідомленні.

Що стало причиною такої поведінки підсудний пояснити не зміг, хоча факт порушення визнав.

Однак, як виявилося, подібне порушення в Україні карається смішним штрафом.

Згідно рішення Ковельського районного суду, за свій вчинок чоловік повинен заплатити 51 гривню штрафу. Щоправда до цієї суми ще додається 454 гривні судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: голий у церкві, суд, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У держлісгоспах Волині створили понад 200 га кормових полів для підгодівлі диких звірів.ФОТО
Сьогодні, 23:11
Чоловіка, який прийшов голим у храм на Волині, оштрафують на смішну суму
Сьогодні, 22:28
Кравчук підключений до ШВЛ і знаходиться в реанімації - ЗМІ
Сьогодні, 22:08
МОН затвердило нову форму оцінювання учнів 1-4 класів
Сьогодні, 21:54
На перехресті у Луцьку встановили нові дорожні знаки
Сьогодні, 21:12
Схожі новини
«Гастролер» з фальшивими документами хотів «порішати» з волинськими поліцейськими «Гастролер» з фальшивими документами хотів «порішати» з волинськими поліцейськими
22 липень, 15:40
На Волині начальниця поштового відділення вкрала з каси гроші: як покарали жінку На Волині начальниця поштового відділення вкрала з каси гроші: як покарали жінку
16 червень, 12:27
На Волині судили жінку, яка викрала одяг із магазину На Волині судили жінку, яка викрала одяг із магазину
09 травень, 17:43
На Волині за підроблення документації судитимуть голову виборчої комісії На Волині за підроблення документації судитимуть голову виборчої комісії
01 квітень, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У держлісгоспах Волині створили понад 200 га кормових полів для підгодівлі диких звірів.ФОТО
Сьогодні, 23:11
 0
Чоловіка, який прийшов голим у храм на Волині, оштрафують на смішну суму
Сьогодні, 22:28
 0
Кравчук підключений до ШВЛ і знаходиться в реанімації - ЗМІ
Сьогодні, 22:08
 0
МОН затвердило нову форму оцінювання учнів 1-4 класів
Сьогодні, 21:54
 0
На перехресті у Луцьку встановили нові дорожні знаки
Сьогодні, 21:12
 0
Медіа
відео
1/8