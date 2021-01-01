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У Луцьку на Конякіна – смертельна аварія

У Луцьку на Конякіна – смертельна аварія
Сьогодні, 27 липня, близько 9 ранку, на вулиці Конякіна, що у Луцьку, трапилася ДТП.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Водій автомобіля DAF здійснив наїзд на 53-річного чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги поза пішохідним переходом.

На жаль, внаслідок ДТП пішохід загинув на місці пригоди.

На місці працювали відповідні служби.

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Теги: Луцьк, смертельна аварія, пішохід
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