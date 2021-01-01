У Луцьку на Конякіна – смертельна аварія
Сьогодні, 10:30
Сьогодні, 27 липня, близько 9 ранку, на вулиці Конякіна, що у Луцьку, трапилася ДТП.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Водій автомобіля DAF здійснив наїзд на 53-річного чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги поза пішохідним переходом.
На жаль, внаслідок ДТП пішохід загинув на місці пригоди.
На місці працювали відповідні служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Водій автомобіля DAF здійснив наїзд на 53-річного чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги поза пішохідним переходом.
На жаль, внаслідок ДТП пішохід загинув на місці пригоди.
На місці працювали відповідні служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку патрульні зловили таксиста, який проїхав на заборонений сигнал світлофора. ВІДЕО
Сьогодні, 10:55
На Волині згоріли трактор та причіп
Сьогодні, 10:49
У Луцьку на Конякіна – смертельна аварія
Сьогодні, 10:30
У Луцькому зоопарку виходжують врятованого птаха
Сьогодні, 10:03