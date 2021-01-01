У Луцьку на Конякіна – смертельна аварія





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



Водій автомобіля DAF здійснив наїзд на 53-річного чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги поза пішохідним переходом.



На жаль, внаслідок ДТП пішохід загинув на місці пригоди.



На місці працювали відповідні служби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 27 липня, близько 9 ранку, на вулиці Конякіна, що у Луцьку, трапилася ДТП.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Водій автомобіля DAF здійснив наїзд на 53-річного чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги поза пішохідним переходом.На жаль, внаслідок ДТП пішохід загинув на місці пригоди.На місці працювали відповідні служби.

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