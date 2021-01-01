Зник більше 2-х років тому: тривають пошуки 33-річного волинянина
Сьогодні, 14:00
Поліцейські встановлюють місце перебування безвісти зниклого жителя селища Локачі Андрія Бойка, 11.11.1987 року народження.
Про це Район.Володимир-Волинський повідомили у райвідділі поліції.
Відомо, 13 березня 2019 року залишив своє місце проживання і до цього часу нічого не відомо про його місце перебування.
Його прикмети: зріст 170-175 см, середньої статури, волосся русяве.
Якщо вам щось відомо про цього чоловіка, телефонуєте за номерами: 0634661066, 0502077200, або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Район.Володимир-Волинський повідомили у райвідділі поліції.
Відомо, 13 березня 2019 року залишив своє місце проживання і до цього часу нічого не відомо про його місце перебування.
Його прикмети: зріст 170-175 см, середньої статури, волосся русяве.
Якщо вам щось відомо про цього чоловіка, телефонуєте за номерами: 0634661066, 0502077200, або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зник більше 2-х років тому: тривають пошуки 33-річного волинянина
Сьогодні, 14:00
Лучанка Беломоїна – у топ-10 Олімпійських ігор з маунтінбайку
Сьогодні, 13:51
Волинська лікарка пояснила, чим є небезпечні кондиціонери
Сьогодні, 13:45