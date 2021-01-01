Зник більше 2-х років тому: тривають пошуки 33-річного волинянина

Андрія Бойка, 11.11.1987 року народження.



Про це



Відомо, 13 березня 2019 року залишив своє місце проживання і до цього часу нічого не відомо про його місце перебування.



Його прикмети: зріст 170-175 см, середньої статури, волосся русяве.



Якщо вам щось відомо про цього чоловіка, телефонуєте за номерами: 0634661066, 0502077200, або «102».

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