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Зник більше 2-х років тому: тривають пошуки 33-річного волинянина

Зник більше 2-х років тому: тривають пошуки 33-річного волинянина
Поліцейські встановлюють місце перебування безвісти зниклого жителя селища Локачі Андрія Бойка, 11.11.1987 року народження.

Про це Район.Володимир-Волинський повідомили у райвідділі поліції.

Відомо, 13 березня 2019 року залишив своє місце проживання і до цього часу нічого не відомо про його місце перебування.

Його прикмети: зріст 170-175 см, середньої статури, волосся русяве.

Якщо вам щось відомо про цього чоловіка, телефонуєте за номерами: 0634661066, 0502077200, або «102».

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Теги: розшук, Волинь, поліція, чоловік
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