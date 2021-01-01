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У Луцькому зоопарку тварин оглянули київські ветеринари. ФОТО

У Луцькому зоопарку тварин оглянули київські ветеринари. ФОТО
У Луцький зоопарк запросили команду ветеринарів зі столиці, які допомогли переселити у новий вольєр мавп-гусарів та огляну деяких мешканців звіринця. Про це Суспільному розповіла директорка закладу Людмила Денисенко.

Фахівців, які б могли оглянути альпак, верблюдів та лам, на Волині наразі немає.

"Перш за все нам знадобилася допомога колег, щоб переселити мавп-гусарів, але раз фахівці вже на місці, то попросили їх оглянути і решту тварин", каже Людмила Денисенко.
У Луцькому зоопарку тварин оглянули київські ветеринари. ФОТО

Щоб переселити приматів до новозбудованого вольєра, їх довелося знерухомлювати. Нині мавпи вже обживаються на новому місці. Наразі у Луцькому зоопарку живуть чотири мавпи-гасари.
У Луцькому зоопарку тварин оглянули київські ветеринари. ФОТО

У верблюдів, яких у Луцьку тепер пара, взяли проби шкіри для аналізу на наявність шкідників. Фахівці також обстежили ламу, альпак та верблюдів на можливі хвороби. Найдовше ветеринари працювали з альпакою, яка почала плювати у фахівців.
У Луцькому зоопарку тварин оглянули київські ветеринари. ФОТО


Після огляду ветеринари підстригли ламу, яка за сезон відростила довгу шерсть.




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Теги: зоопарк, Луцьк, ветеринари, Київ
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