У Луцькому зоопарку тварин оглянули київські ветеринари. ФОТО
Сьогодні, 14:38
У Луцький зоопарк запросили команду ветеринарів зі столиці, які допомогли переселити у новий вольєр мавп-гусарів та огляну деяких мешканців звіринця. Про це Суспільному розповіла директорка закладу Людмила Денисенко.
Фахівців, які б могли оглянути альпак, верблюдів та лам, на Волині наразі немає.
"Перш за все нам знадобилася допомога колег, щоб переселити мавп-гусарів, але раз фахівці вже на місці, то попросили їх оглянути і решту тварин", каже Людмила Денисенко.
Щоб переселити приматів до новозбудованого вольєра, їх довелося знерухомлювати. Нині мавпи вже обживаються на новому місці. Наразі у Луцькому зоопарку живуть чотири мавпи-гасари.
У верблюдів, яких у Луцьку тепер пара, взяли проби шкіри для аналізу на наявність шкідників. Фахівці також обстежили ламу, альпак та верблюдів на можливі хвороби. Найдовше ветеринари працювали з альпакою, яка почала плювати у фахівців.
Після огляду ветеринари підстригли ламу, яка за сезон відростила довгу шерсть.
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Фахівців, які б могли оглянути альпак, верблюдів та лам, на Волині наразі немає.
"Перш за все нам знадобилася допомога колег, щоб переселити мавп-гусарів, але раз фахівці вже на місці, то попросили їх оглянути і решту тварин", каже Людмила Денисенко.
Щоб переселити приматів до новозбудованого вольєра, їх довелося знерухомлювати. Нині мавпи вже обживаються на новому місці. Наразі у Луцькому зоопарку живуть чотири мавпи-гасари.
У верблюдів, яких у Луцьку тепер пара, взяли проби шкіри для аналізу на наявність шкідників. Фахівці також обстежили ламу, альпак та верблюдів на можливі хвороби. Найдовше ветеринари працювали з альпакою, яка почала плювати у фахівців.
Після огляду ветеринари підстригли ламу, яка за сезон відростила довгу шерсть.
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У Луцькому зоопарку тварин оглянули київські ветеринари. ФОТО
Сьогодні, 14:38