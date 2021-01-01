У Луцькому зоопарку тварин оглянули київські ветеринари. ФОТО

Людмила Денисенко.



Фахівців, які б могли оглянути альпак, верблюдів та лам, на Волині наразі немає.



"Перш за все нам знадобилася допомога колег, щоб переселити мавп-гусарів, але раз фахівці вже на місці, то попросили їх оглянути і решту тварин", каже Людмила Денисенко.



Щоб переселити приматів до новозбудованого вольєра, їх довелося знерухомлювати. Нині мавпи вже обживаються на новому місці. Наразі у Луцькому зоопарку живуть чотири мавпи-гасари.



У верблюдів, яких у Луцьку тепер пара, взяли проби шкіри для аналізу на наявність шкідників. Фахівці також обстежили ламу, альпак та верблюдів на можливі хвороби. Найдовше ветеринари працювали з альпакою, яка почала плювати у фахівців.





Після огляду ветеринари підстригли ламу, яка за сезон відростила довгу шерсть.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцький зоопарк запросили команду ветеринарів зі столиці, які допомогли переселити у новий вольєр мавп-гусарів та огляну деяких мешканців звіринця. Про це Суспільному розповіла директорка закладуФахівців, які б могли оглянути альпак, верблюдів та лам, на Волині наразі немає."Перш за все нам знадобилася допомога колег, щоб переселити мавп-гусарів, але раз фахівці вже на місці, то попросили їх оглянути і решту тварин", каже Людмила Денисенко.Щоб переселити приматів до новозбудованого вольєра, їх довелося знерухомлювати. Нині мавпи вже обживаються на новому місці. Наразі у Луцькому зоопарку живуть чотири мавпи-гасари.У верблюдів, яких у Луцьку тепер пара, взяли проби шкіри для аналізу на наявність шкідників. Фахівці також обстежили ламу, альпак та верблюдів на можливі хвороби. Найдовше ветеринари працювали з альпакою, яка почала плювати у фахівців.Після огляду ветеринари підстригли ламу, яка за сезон відростила довгу шерсть.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію