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Де у Луцьку будуть відключати світло 28 липня. АДРЕСИ

Де у Луцьку будуть відключати світло 28 липня. АДРЕСИ
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт у середу, 28 липня, кілька вулиць Луцька тимчасово залишаться без електроенергії .Про це інформують у пресслужбі Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 09:00 до 12:30 - пр. Відродження, 51, 55, 51Б вв №2, пр. Соборності, 1, 1А вв №2;

з 09:00 до 17:00 - вул. Ківерцівська (частково), вул. А. Марцинюка, пров. Стуса, вул. Заньковецької, 102,104, вул. Сосюри вул, вул. Писаревського, вул. Н. Дружиників, вул. Теремнівська, 65-67, пров. Писаревського;

з 13:30 до 17:00 - пр. Відродження, 47, 49, 49а, 53, 53а вв№2.

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Теги: Луцьк, електроенергія, світло
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