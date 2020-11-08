Де у Луцьку будуть відключати світло 28 липня. АДРЕСИ





Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 09:00 до 12:30 - пр. Відродження, 51, 55, 51Б вв №2, пр. Соборності, 1, 1А вв №2;



з 09:00 до 17:00 - вул. Ківерцівська (частково), вул. А. Марцинюка, пров. Стуса, вул. Заньковецької, 102,104, вул. Сосюри вул, вул. Писаревського, вул. Н. Дружиників, вул. Теремнівська, 65-67, пров. Писаревського;



з 13:30 до 17:00 - пр. Відродження, 47, 49, 49а, 53, 53а вв№2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт у середу, 28 липня, кілька вулиць Луцька тимчасово залишаться без електроенергії .Про це інформують у пресслужбі Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 09:00 до 12:30 - пр. Відродження, 51, 55, 51Б вв №2, пр. Соборності, 1, 1А вв №2;з 09:00 до 17:00 - вул. Ківерцівська (частково), вул. А. Марцинюка, пров. Стуса, вул. Заньковецької, 102,104, вул. Сосюри вул, вул. Писаревського, вул. Н. Дружиників, вул. Теремнівська, 65-67, пров. Писаревського;з 13:30 до 17:00 - пр. Відродження, 47, 49, 49а, 53, 53а вв№2.

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