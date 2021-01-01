Завтра, 28 липня, декілька вулиць Луцька залишаться без водопостачання
Сьогодні, 17:34
28 липня мешканці будинків на проспекті Волі, на вулицях Вавілова та Пінська тимчасово залишаться без водопостачання.
Про це інформує пресслужба «Луцькводоканалу».
Так, з 9:00 до 14:00 буде тимчасово зупинено водопостачання у будинках на пр. Волі в будинках 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 41а, вул. Вавілова,5 та вул. Пінська у зв’язку із заміною аварійної ділянки мережі.
Мешканцям вказаних будинків рекомендують завчасно подбати про запаси води.
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Про це інформує пресслужба «Луцькводоканалу».
Так, з 9:00 до 14:00 буде тимчасово зупинено водопостачання у будинках на пр. Волі в будинках 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 41а, вул. Вавілова,5 та вул. Пінська у зв’язку із заміною аварійної ділянки мережі.
Мешканцям вказаних будинків рекомендують завчасно подбати про запаси води.
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