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Завтра, 28 липня, декілька вулиць Луцька залишаться без водопостачання

Завтра, 28 липня, декілька вулиць Луцька залишаться без водопостачання
28 липня мешканці будинків на проспекті Волі, на вулицях Вавілова та Пінська тимчасово залишаться без водопостачання.

Про це інформує пресслужба «Луцькводоканалу».

Так, з 9:00 до 14:00 буде тимчасово зупинено водопостачання у будинках на пр. Волі в будинках 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 41а, вул. Вавілова,5 та вул. Пінська у зв’язку із заміною аварійної ділянки мережі.

Мешканцям вказаних будинків рекомендують завчасно подбати про запаси води.

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Теги: водопостачання, Луцьк
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