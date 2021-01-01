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Гравець «Волині», який забив шедевр, потрапив до символічної збірної туру. ВІДЕО

Гравець «Волині», який забив шедевр, потрапив до символічної збірної туру. ВІДЕО
Гравець футбольного клубу "Волинь" потрапив до списку найкращих гравців першого туру Першої ліги, за версією видання Footboom.

Про це йдеться на сторінках видання.

Оборонець луцької "Волині" своїми діями на полі під час матчу проти волочиського "Агробізнесу" завоював місце в 11-ці найкращих футболістів першого туру.

Нагадаємо, "Волинь" зіграла перший матч сезону внічию з рахунком 2:2. Максим Войтіховський став автором другого голу, відтак допоміг команді зрівняти рахунок і вибороти очко у сильного суперника.

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Теги: спорт, футбол, Волинь
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