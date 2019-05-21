Головнокомандувач ЗСУ йде з посади

Руслан Хомчак йде з посади головнокомандувача Збройних сил України, його замінить командувач оперативного командування «Північ» Валерій Залужний.



Як передає Сергій Никифоров.



«З посади йде головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міноборони та ЗСУ, а такої синергії, на жаль, ми не бачимо. Бачимо навпаки – конфлікти», – зазначив він.



За словами Никифорова, на місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний – командувач оперативного командування «Північ».



Хомчак, своєю чергою, перейде на посаду першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони.



Відповідно, з цієї посади йде чинний заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.



Прессекретар президента уточнив, що поява відповідних указів – це технічне питання, тому вони незабаром будуть оприлюднені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. йде з посади головнокомандувача Збройних сил України, його замінить командувач оперативного командування «Північ»Як передає УНІАН , про це на брифінгу заявив прессекретар президента України«З посади йде головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міноборони та ЗСУ, а такої синергії, на жаль, ми не бачимо. Бачимо навпаки – конфлікти», – зазначив він.За словами Никифорова, на місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний – командувач оперативного командування «Північ».Хомчак, своєю чергою, перейде на посаду першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони.Відповідно, з цієї посади йде чинний заступник секретаря РНБОПрессекретар президента уточнив, що поява відповідних указів – це технічне питання, тому вони незабаром будуть оприлюднені.

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