Поводилися агресивно та перешкоджали інспекції: у селі на Волині виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 10:15
Під час інспекційного відвідування у селі Стенжаричи Володимир-Волинського району виявили більше 20 неофіційно оформлених працівників.
Про це повідомляє управління Держпраці Волині.
Головні державні інспектори праці управління Держпраці у Волинській області під час проведення інспекційного відвідування виявили, що до роботи, а саме прополки садових саджанців, були допущені працівники без належного оформлення трудових відносин.
Також встановили факт перешкоджання проведенню інспекційного відвідування й агресивне поводження неоформлених працівників. Тому задля того, аби інспекційне відвідування відбулося, а особи, які здійснювали роботи, були встановлені, інспектори Держпраці змушені були викликати поліцію.
Нагадують, що наразі в області триває посилена інспекційна кампанія, націлена на мінімізацію нелегальної праці.
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Про це повідомляє управління Держпраці Волині.
Головні державні інспектори праці управління Держпраці у Волинській області під час проведення інспекційного відвідування виявили, що до роботи, а саме прополки садових саджанців, були допущені працівники без належного оформлення трудових відносин.
Також встановили факт перешкоджання проведенню інспекційного відвідування й агресивне поводження неоформлених працівників. Тому задля того, аби інспекційне відвідування відбулося, а особи, які здійснювали роботи, були встановлені, інспектори Держпраці змушені були викликати поліцію.
Нагадують, що наразі в області триває посилена інспекційна кампанія, націлена на мінімізацію нелегальної праці.
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