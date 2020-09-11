Поводилися агресивно та перешкоджали інспекції: у селі на Волині виявили нелегальних працівників

Під час інспекційного відвідування у селі Стенжаричи Володимир-Волинського району виявили більше 20 неофіційно оформлених працівників.Про це повідомляє управління Держпраці Волині.Головні державні інспектори праці управління Держпраці у Волинській області під час проведення інспекційного відвідування виявили, що до роботи, а саме прополки садових саджанців, були допущені працівники без належного оформлення трудових відносин.Також встановили факт перешкоджання проведенню інспекційного відвідування й агресивне поводження неоформлених працівників. Тому задля того, аби інспекційне відвідування відбулося, а особи, які здійснювали роботи, були встановлені, інспектори Держпраці змушені були викликати поліцію.Нагадують, що наразі в області триває посилена інспекційна кампанія, націлена на мінімізацію нелегальної праці.