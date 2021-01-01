У Луцьку виявили Audi-«двійники»
Сьогодні, 14:10
27 липня під час патрулювання на проспекті Грушевського у Луцьку до поліцейських звернувся водій Audi A4, який повідомив, що виявив у місті тотожний зі своїм транспортний засіб.
Автомобіль мав ідентичний колір та державний номерний знак, інформує патрульна поліція в області.
За деякий час патрульні виявили транспортний засіб та з’ясували, що номер шасі збігається у двох транспортних засобах. Також під час перевірки документів у 31-річного водія виявили ознаки підробки.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин події.
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Автомобіль мав ідентичний колір та державний номерний знак, інформує патрульна поліція в області.
За деякий час патрульні виявили транспортний засіб та з’ясували, що номер шасі збігається у двох транспортних засобах. Також під час перевірки документів у 31-річного водія виявили ознаки підробки.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин події.
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