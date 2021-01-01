Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна

Для того, аби відчути атмосферу Провансу, не обов’язково їхати у Францію. Вже другий рік поспіль у всіх охочих є можливість відвідати лавандову ферму PYRITY у селі Жидичин, що розташована всього за декілька хвилин їзди автівкою від центру Луцька. Локація запрацює вже в цю неділю, 1 серпня.Нагадаємо, минулого року, яку створило подружжята. Тоді вони розповіли нам, що лавандове поле – то їхня третя дитина, місце спокою і натхнення після стресових робочих буднів. Кожна квіточка на цьому полі згодом «піде» на виробництво натуральних ефірних олій та гідролату лаванди. Марія Родзь давно ґрунтовно цікавиться ароматерапією.Марія Родзь повідомила нам, що цьогоріч лаванда розквітла на вже не на 10, а на 15 сотках землі, на наступний рік планують засадити лавандою 1 гектар поля. Тож, ймовірно, зовсім скоро під Луцьком буде чимала площа лавандового раю.Як і минулого року, з цього врожаю жінка робитиме олію та гідролат лаванди. Адже, за її словами, ефірні олії допомагають вирішувати певні проблеми зі здоров’ям. Наприклад, лаванда має надзвичайні болезаспокійливі прояви, особливо це стосується м’язевих травм: достатньо зробити масаж із маслом лаванди, біль, каже, як рукою зніме. Також, коли людина у стресі, лаванда дуже гармонізує психоемоційний стан, не просто лікує, а допомагає людині м’яко і обережно знайти гармонію.Для створення атмосфери Провансу на локації, окрім квітучих рядів, лаванди, будуть плетені корзинки різного розміру, велосипед із лози, капелюх та фіолетовий плед.На лавандове поле можна буде потрапити протягом трьох тижнів з 1 серпня за попереднім бронюванням. Вартість перебування на лавандовому полі – 500 гривень за годину для групи до 5 людей.Контакти: 0638121613, 0508789808.