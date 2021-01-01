З сусідніх свинарників стікає гноївка: на Волині руйнується приміщення 19 століття. ВІДЕО





Про це розповів Іван Цимбалюк.



Нині, до підніжжя пагорба, де розташоване приміщення митниці, з сусідніх свинарників стікає гноївка. Щоб зайти усередину, потрібно пробиратися крізь зарості кропиви та будяків. Нині приміщення не має статусу пам’ятки історії та архітектури, — каже Іван Цимбалюк.



З його слів, приміщення Дружкопільської митниці перебуває у занедбаному стані. Каже: побудоване воно із досить оригінального матеріалу, з цегли 18-го століття, яка має своє клеймо. Її виготовили на цегельні Загорського і виробництво було пов’язане із певними технологіями. Додає: із західної сторони, з південної та з північної були входи, була канцелярія.



Штат на митниці був досить великий, — розповідає краєзнавець. За часів Польщі тут була школа, а радянського часу – зерновий склад. У приміщенні є вікна у формі бійниць, щоб можна було оборонятися. Від будівлі йде підземний хід до церкви Журавників. За тими дверима також знаходиться ціла галерея приміщень, — каже Іван Цимбалюк.



Щоб пройти через ці двері, треба зайти з іншого входу. Нині цей вхід у власності сільськогосподарського корпоративу "Журнавики",— розповів колишній голова цього господарства Леонтій Лись.



"Кооператив нині не працює, приміщення не використовують., а двері встановив власник свиноферми, що поруч, йому в оренду його ніхто не давав. Встановив він їх тимчасово, щоб не крали картоплі", — каже Леонтій Лись.



Місцева староста Наталія Сірук спілкуватися надавати коментарі журналістам Суспільного відмовилась, сказала, що ситуацію із будівлею, де була Дружкопільська митниця, не вивчала.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Журавники Горохівської територіальної громади руйнується будівля 19-го століття. Тут було приміщення колишньої Дружкопільскої митниці, через яку колись проходили усі товари на кордоні між Російською і Австро-Угорською імперіями.Про це розповів Суспільному краєзнавецьНині, до підніжжя пагорба, де розташоване приміщення митниці, з сусідніх свинарників стікає гноївка. Щоб зайти усередину, потрібно пробиратися крізь зарості кропиви та будяків. Нині приміщення не має статусу пам’ятки історії та архітектури, — каже Іван Цимбалюк.З його слів, приміщення Дружкопільської митниці перебуває у занедбаному стані. Каже: побудоване воно із досить оригінального матеріалу, з цегли 18-го століття, яка має своє клеймо. Її виготовили на цегельні Загорського і виробництво було пов’язане із певними технологіями. Додає: із західної сторони, з південної та з північної були входи, була канцелярія.Штат на митниці був досить великий, — розповідає краєзнавець. За часів Польщі тут була школа, а радянського часу – зерновий склад. У приміщенні є вікна у формі бійниць, щоб можна було оборонятися. Від будівлі йде підземний хід до церкви Журавників. За тими дверима також знаходиться ціла галерея приміщень, — каже Іван Цимбалюк.Щоб пройти через ці двері, треба зайти з іншого входу. Нині цей вхід у власності сільськогосподарського корпоративу "Журнавики",— розповів колишній голова цього господарства"Кооператив нині не працює, приміщення не використовують., а двері встановив власник свиноферми, що поруч, йому в оренду його ніхто не давав. Встановив він їх тимчасово, щоб не крали картоплі", — каже Леонтій Лись.Місцева староста Наталія Сірук спілкуватися надавати коментарі журналістам Суспільного відмовилась, сказала, що ситуацію із будівлею, де була Дружкопільська митниця, не вивчала.

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