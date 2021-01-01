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З сусідніх свинарників стікає гноївка: на Волині руйнується приміщення 19 століття. ВІДЕО

З сусідніх свинарників стікає гноївка: на Волині руйнується приміщення 19 століття. ВІДЕО
У селі Журавники Горохівської територіальної громади руйнується будівля 19-го століття. Тут було приміщення колишньої Дружкопільскої митниці, через яку колись проходили усі товари на кордоні між Російською і Австро-Угорською імперіями.

Про це розповів Суспільному краєзнавець Іван Цимбалюк.

Нині, до підніжжя пагорба, де розташоване приміщення митниці, з сусідніх свинарників стікає гноївка. Щоб зайти усередину, потрібно пробиратися крізь зарості кропиви та будяків. Нині приміщення не має статусу пам’ятки історії та архітектури, — каже Іван Цимбалюк.

З його слів, приміщення Дружкопільської митниці перебуває у занедбаному стані. Каже: побудоване воно із досить оригінального матеріалу, з цегли 18-го століття, яка має своє клеймо. Її виготовили на цегельні Загорського і виробництво було пов’язане із певними технологіями. Додає: із західної сторони, з південної та з північної були входи, була канцелярія.

Штат на митниці був досить великий, — розповідає краєзнавець. За часів Польщі тут була школа, а радянського часу – зерновий склад. У приміщенні є вікна у формі бійниць, щоб можна було оборонятися. Від будівлі йде підземний хід до церкви Журавників. За тими дверима також знаходиться ціла галерея приміщень, — каже Іван Цимбалюк.

Щоб пройти через ці двері, треба зайти з іншого входу. Нині цей вхід у власності сільськогосподарського корпоративу "Журнавики",— розповів колишній голова цього господарства Леонтій Лись.

"Кооператив нині не працює, приміщення не використовують., а двері встановив власник свиноферми, що поруч, йому в оренду його ніхто не давав. Встановив він їх тимчасово, щоб не крали картоплі", — каже Леонтій Лись.

Місцева староста Наталія Сірук спілкуватися надавати коментарі журналістам Суспільного відмовилась, сказала, що ситуацію із будівлею, де була Дружкопільська митниця, не вивчала.


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Теги: занедбаний стан, Горохівщина, приміщення
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