Півстоліття разом: у місті на Волині вшанували 4 «золоті» пари. ФОТО





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Справжнє свято з весільними обрядами влаштували для тих, хто зберіг любов протягом десятків років подружнього життя.



На захід запросили 7 подружніх пар, які разом прожили 50 та навіть 60 років. 4 пари змогли прийняти запрошення та з’явилися на свято.



Подружжя згадували про день свого весілля, ділилися секретами довгого шлюбу, їли коровай, танцювали. Кожній парі організатори свята підготували хороші подарунки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31-го липня, у перший день святкових заходів з нагоди Дня міста у Володимирі, у культурно-мистецькому центрі провели традицію вшанування «золотих» пар міста.Про це повідомляє "Буг". Справжнє свято з весільними обрядами влаштували для тих, хто зберіг любов протягом десятків років подружнього життя.На захід запросили 7 подружніх пар, які разом прожили 50 та навіть 60 років. 4 пари змогли прийняти запрошення та з’явилися на свято.Подружжя згадували про день свого весілля, ділилися секретами довгого шлюбу, їли коровай, танцювали. Кожній парі організатори свята підготували хороші подарунки.

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