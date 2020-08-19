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Півстоліття разом: у місті на Волині вшанували 4 «золоті» пари. ФОТО

Півстоліття разом: у місті на Волині вшанували 4 «золоті» пари. ФОТО
31-го липня, у перший день святкових заходів з нагоди Дня міста у Володимирі, у культурно-мистецькому центрі провели традицію вшанування «золотих» пар міста.

Про це повідомляє "Буг".

Справжнє свято з весільними обрядами влаштували для тих, хто зберіг любов протягом десятків років подружнього життя.

На захід запросили 7 подружніх пар, які разом прожили 50 та навіть 60 років. 4 пари змогли прийняти запрошення та з’явилися на свято.

Подружжя згадували про день свого весілля, ділилися секретами довгого шлюбу, їли коровай, танцювали. Кожній парі організатори свята підготували хороші подарунки.

Півстоліття разом: у місті на Волині вшанували 4 «золоті» пари. ФОТО
Півстоліття разом: у місті на Волині вшанували 4 «золоті» пари. ФОТО
Півстоліття разом: у місті на Волині вшанували 4 «золоті» пари. ФОТО
Півстоліття разом: у місті на Волині вшанували 4 «золоті» пари. ФОТО
Півстоліття разом: у місті на Волині вшанували 4 «золоті» пари. ФОТО
Півстоліття разом: у місті на Волині вшанували 4 «золоті» пари. ФОТО
Півстоліття разом: у місті на Волині вшанували 4 «золоті» пари. ФОТО
Півстоліття разом: у місті на Волині вшанували 4 «золоті» пари. ФОТО
Півстоліття разом: у місті на Волині вшанували 4 «золоті» пари. ФОТО
Півстоліття разом: у місті на Волині вшанували 4 «золоті» пари. ФОТО

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Теги: золота та діамонтове весілля, Володимир, святкування
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