У ДТП на Рівненщині загинула 18-річна дівчина
Сьогодні, 10:19
На автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Корнин Рівненської області сталася ДТП, внаслідок якої загинула 18-річна пасажирка та травмувався водій.
Зіткнення двох транспортних засобів сталося вчора, 1 серпня, близько 20:10, повідомляє ГУНП у Рівненській області.
На місці події поліцейські встановили, що водій автомобіля «BMW» на іноземній реєстрації — 23-річний житель села Мала Любаша, не вибрав безпечної швидкості руху, почав різко гальмувати, внаслідок чого транспортний засіб занесло на зустрічну смугу, де відбулось зіткнення із вантажівкою «Scania» під керуванням 34-річного жителя села Городище Рівненського району.
Внаслідок ДТП від отриманих травм на місці події загинула пасажирка легковика — 18-річна односельчанка керманича.
Водія із політравмою госпіталізували до Рівненської ЦМЛ. Чи перебував він у стані сп’яніння стане відомо за результатами судово-медичної експертизи відібраних у лікарні зразків крові.
Кермувальник вантажівки у ДТП не постраждав та відповідно до освідування був тверезий.
За вказаним фактом слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 286 КК України.
Крім того, на перехресті Басівкутська-Чорновола-Карнаухова сталася автопригода за участю службового автомобіля працівників патрульної поліції, екіпаж яких поспішав на зазначене смертельне ДТП із увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною.
28-річна рівнянка, керуючи автомобілем «ЗАЗ», не надала переваги в русі та допустила зіткнення із «Mitsubishi Outlander» під керуванням капітана поліції.
Внаслідок ДТП ніхто не травмувався, автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
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Зіткнення двох транспортних засобів сталося вчора, 1 серпня, близько 20:10, повідомляє ГУНП у Рівненській області.
На місці події поліцейські встановили, що водій автомобіля «BMW» на іноземній реєстрації — 23-річний житель села Мала Любаша, не вибрав безпечної швидкості руху, почав різко гальмувати, внаслідок чого транспортний засіб занесло на зустрічну смугу, де відбулось зіткнення із вантажівкою «Scania» під керуванням 34-річного жителя села Городище Рівненського району.
Внаслідок ДТП від отриманих травм на місці події загинула пасажирка легковика — 18-річна односельчанка керманича.
Водія із політравмою госпіталізували до Рівненської ЦМЛ. Чи перебував він у стані сп’яніння стане відомо за результатами судово-медичної експертизи відібраних у лікарні зразків крові.
Кермувальник вантажівки у ДТП не постраждав та відповідно до освідування був тверезий.
За вказаним фактом слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 286 КК України.
Крім того, на перехресті Басівкутська-Чорновола-Карнаухова сталася автопригода за участю службового автомобіля працівників патрульної поліції, екіпаж яких поспішав на зазначене смертельне ДТП із увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною.
28-річна рівнянка, керуючи автомобілем «ЗАЗ», не надала переваги в русі та допустила зіткнення із «Mitsubishi Outlander» під керуванням капітана поліції.
Внаслідок ДТП ніхто не травмувався, автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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