вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ДТП на Рівненщині загинула 18-річна дівчина

У ДТП на Рівненщині загинула 18-річна дівчина
На автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Корнин Рівненської області сталася ДТП, внаслідок якої загинула 18-річна пасажирка та травмувався водій.

Зіткнення двох транспортних засобів сталося вчора, 1 серпня, близько 20:10, повідомляє ГУНП у Рівненській області.

На місці події поліцейські встановили, що водій автомобіля «BMW» на іноземній реєстрації — 23-річний житель села Мала Любаша, не вибрав безпечної швидкості руху, почав різко гальмувати, внаслідок чого транспортний засіб занесло на зустрічну смугу, де відбулось зіткнення із вантажівкою «Scania» під керуванням 34-річного жителя села Городище Рівненського району.

Внаслідок ДТП від отриманих травм на місці події загинула пасажирка легковика — 18-річна односельчанка керманича.

Водія із політравмою госпіталізували до Рівненської ЦМЛ. Чи перебував він у стані сп’яніння стане відомо за результатами судово-медичної експертизи відібраних у лікарні зразків крові.

Кермувальник вантажівки у ДТП не постраждав та відповідно до освідування був тверезий.

За вказаним фактом слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 286 КК України.

Крім того, на перехресті Басівкутська-Чорновола-Карнаухова сталася автопригода за участю службового автомобіля працівників патрульної поліції, екіпаж яких поспішав на зазначене смертельне ДТП із увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною.

28-річна рівнянка, керуючи автомобілем «ЗАЗ», не надала переваги в русі та допустила зіткнення із «Mitsubishi Outlander» під керуванням капітана поліції.

Внаслідок ДТП ніхто не травмувався, автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

У ДТП на Рівненщині загинула 18-річна дівчина

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смертельна аварія, ДТП, Рівненщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гроза, шквальний вітер та град: в Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 10:26
У ДТП на Рівненщині загинула 18-річна дівчина
Сьогодні, 10:19
Поліція шукає свідків смертельної аварії на вулиці Героїв УПА у Луцьку
Сьогодні, 10:10
Впало дерево: у Львові через буревій загинула молода пара
Сьогодні, 10:05
Вночі у Луцьку чоловік вистрелив у незнайомця та втік з місця події
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
Смертельна аварія на Рівненщині: за кермом буса перебував 24-річний лучанин Смертельна аварія на Рівненщині: за кермом буса перебував 24-річний лучанин
01 липень, 11:31
Лучанин за кермом авто спричинив смертельну аварію на Рівненщині. ФОТО Лучанин за кермом авто спричинив смертельну аварію на Рівненщині. ФОТО
25 червень, 19:26
На Рівненщині поліцейські із Закарпаття на смерть збили пішохода На Рівненщині поліцейські із Закарпаття на смерть збили пішохода
25 червень, 09:44
На Рівненщині зіткнулися 3 автівки: є постраждалі. ФОТО На Рівненщині зіткнулися 3 автівки: є постраждалі. ФОТО
22 травень, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гроза, шквальний вітер та град: в Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 10:26
 0
У ДТП на Рівненщині загинула 18-річна дівчина
Сьогодні, 10:19
 0
Поліція шукає свідків смертельної аварії на вулиці Героїв УПА у Луцьку
Сьогодні, 10:10
 0
Впало дерево: у Львові через буревій загинула молода пара
Сьогодні, 10:05
 0
Вночі у Луцьку чоловік вистрелив у незнайомця та втік з місця події
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8