У ДТП на Рівненщині загинула 18-річна дівчина

На автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Корнин Рівненської області сталася ДТП, внаслідок якої загинула 18-річна пасажирка та травмувався водій.Зіткнення двох транспортних засобів сталося вчора, 1 серпня, близько 20:10, повідомляє ГУНП у Рівненській області.На місці події поліцейські встановили, що водій автомобіля «BMW» на іноземній реєстрації — 23-річний житель села Мала Любаша, не вибрав безпечної швидкості руху, почав різко гальмувати, внаслідок чого транспортний засіб занесло на зустрічну смугу, де відбулось зіткнення із вантажівкою «Scania» під керуванням 34-річного жителя села Городище Рівненського району.Внаслідок ДТП від отриманих травм на місці події загинула пасажирка легковика — 18-річна односельчанка керманича.Водія із політравмою госпіталізували до Рівненської ЦМЛ. Чи перебував він у стані сп’яніння стане відомо за результатами судово-медичної експертизи відібраних у лікарні зразків крові.Кермувальник вантажівки у ДТП не постраждав та відповідно до освідування був тверезий.За вказаним фактом слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 286 КК України.Крім того, на перехресті Басівкутська-Чорновола-Карнаухова сталася автопригода за участю службового автомобіля працівників патрульної поліції, екіпаж яких поспішав на зазначене смертельне ДТП із увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною.28-річна рівнянка, керуючи автомобілем «ЗАЗ», не надала переваги в русі та допустила зіткнення із «Mitsubishi Outlander» під керуванням капітана поліції.Внаслідок ДТП ніхто не травмувався, автомобілі зазнали механічних пошкоджень.