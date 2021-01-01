Скільки землі продали на Волині з часу запуску ринку. ВІДЕО

Упродовж місяця – з часу запуску ринку землі – на Волині продали 255 гектарів паїв.Про це Суспільному розповів начальник обласного управління агропромислового розвиткуЗі слів Юрія Горбенка, середня ціна за гектар в Україні становить 39 тисяч гривень, на Волині вона нижча – в межах 30 тисяч гривень за гектар. Додає: волиняни продають невеликі площі – від оного до двох гектарів, переважно в південних районах області - Луцькому, Володимир-Волинському та Ковельському.За місяць волинські нотаріуси уклали 182 угоди купівлі-продажу землі, — каже заступниця голови Волинського відділення Нотаріальної палати України Наталія Ариванюк. З її слів, Волинь - друга після Вінниччини, за кількістю укладених угод купівлі-продажу землі. Каже: процедура може бути тривалою, якщо надані документи мають неточності, або їхній перелік неповний.При купівлі-продажі земельної ділянки нотаріуси перевіряють:наявність суб’єктів переважного права, які мають спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин на ділянці;наступна черга купівлі ділянки належить орендареві такої земельної ділянки;законодавством дозволено виключно до 100 га купувати на фізичних осіб;нотаріуси також перевіряють джерела походження коштів набувача;перевіряють застосування санкцій, здійснюють пошукові реєстраційні дії щодо набувача, відчужувача та самої земельної ділянки;не всім ділянкам присвоєні кадастрові номери, тому при купівлі-продажі землі обов’язково звертаються до землевпорядника.Станом на 1 липня, із 198-ми тисяч державних актів 30 % в області не мали кадастрового номера й не були внесені до мапи, – розповів перший заступник начальника головного управління Держгеокадастру Анатолій Поляков. Речниця головного управління Ірина Островська-Коц каже, що інформацію про кількість ділянок, яким присвоїли кадастровий номер протягом місяця, спеціалісти збирають. ЇЇ оприлюднять у вересні.