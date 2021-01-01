Повідомили, чому відсутня і коли з'явиться гаряча вода в частині Луцька





Про це повідомляє



Додають, що споживачами ЦТП на вул. Арцеулова, 3а є мешканці житлових будинків на вулиці Арцеулова, 3, 5, 7, 9, 11, проспекті Президента Грушевського, 1, 33, вулиці Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13а, 15а, 23а, 25а, вулиці Євгена Коновальця, 1а, 1б, вуиці Привокзальна, 14, 14а, 15 та вулиці Стрілецька, 6, 6а, 8.



Орієнтовний термін завершення ремонтних робіт на електромережах та наступне відновлення послуги з постачання гарячої води – сьогодні, 3 серпня, після 17:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гаряча вода у Привокзальному мікрорайоні Луцька відсутня через ремонт повітряної лінії електромереж та відсутність електроенергії на котельні вулиці Гулака-Артемовського, 20, що виготовляє теплову енергію для підігріву гарячої води на ЦТП вул. Арцеулова, 3а.Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло" Додають, що споживачами ЦТП на вул. Арцеулова, 3а є мешканці житлових будинків на вулиці Арцеулова, 3, 5, 7, 9, 11, проспекті Президента Грушевського, 1, 33, вулиці Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13а, 15а, 23а, 25а, вулиці Євгена Коновальця, 1а, 1б, вуиці Привокзальна, 14, 14а, 15 та вулиці Стрілецька, 6, 6а, 8.Орієнтовний термін завершення ремонтних робіт на електромережах та наступне відновлення послуги з постачання гарячої води – сьогодні, 3 серпня, після 17:00.

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