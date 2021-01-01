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У чотирьох волинських громадах створять служби підтримки жертв домашнього насильства

У чотирьох волинських громадах створять служби підтримки жертв домашнього насильства
Чотири громади на Волині отримають кошти для створення служб підтримки жертв домашнього насильства.

Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики, повідомляє Волиньрада.

Депутати погодили проєкт розпорядження голови ОДА «Про розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2021 рік».

Зокрема, на створення і фінансування центрів для жертв домашньої тиранії спрямовано: обласному бюджету – без малого 2 млн грн; Луківській селищній громаді – майже 500 тис. гривень; Турійській – близько 300 тис. грн; Камінь-Каширській міській – понад пів мільйона гривень та більше 4 млн - Зимнівській територіальній громаді.

Голова бюджетної комісії Орест Маховський зауважив, що керівництво та депутати обласної ради відстоювали доцільність створення таких спеціалізованих служб безпосередньо у територіальних громадах.

"Особа, яка постраждала від насильства, далеко не завжди має можливість дістатися з віддалених населених пунктів до обласного притулку, а відтак вона залишається наодинці зі своєю проблемою.
Тішить те, що відразу кілька волинських громад проявили активність і подали увесь необхідний пакет документів до Мінсоцполітики на фінансування і тепер можуть створити такі центри допомоги, тим самим наближуючи цю важливу соціальну послугу до тих, хто її потребує ", - зазначив голова бюджетної комісії.

Виділених майже 2 мільйони гривень обласному бюджету будуть спрямовані Волинському обласному центру соціально-психологічної допомоги на придбання предметів першої необхідності, комп’ютерної та офісної техніки, а також на закупівлю автомобіля, який дозволить організувати роботу ще й мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

Окрім того, очікується надходження з державного бюджету понад 600 тис. грн для вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО/ООС. Кошти пропонується спрямувати Володимир-Волинському міському бюджету. Зауважувалося, що це лише 4 % від потреби у наданні грошової компенсації.

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Теги: обласний бюджет, громади, домашнє насильство, служби підтримки
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