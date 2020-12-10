Директорці Шацького нацпарку висловили недовіру

Марії Христецької незадовільним і висловили їй недовіру. Це трапилося на сесії 30 липня.



Чому так трапилося, з'ясовували журналісти видання



Хто і в чому звинувачує Марію Христецьку



Голова постійної комісії з питань сільського господарства, екології та земельних ресурсів Ковельської районної ради Василь Голядинець розповів, що голові районної ради надійшло звернення від жителів Шацької громади про незаконні, на їхню думку, дії керівництва Шацького національного природного парку.



«З приходом на посаду директора Шацького НПП Христецької М.В. і по сьогоднішній день на озерах Шацького парку процвітає браконьєрство, виловлюється з озера Світязь кладофора шаровидна (зелені водорослі, що використовують як фільтр в акваріумах, – ред.). За час існування парку ще такого браконьєрства, як здійснюється при директорові Христецькій М.В. не було», - йдеться у зверненні.



Також семеро підписантів звернення нарікають на вилов риби у період нересту, несанкціоновану вирубку лісу, видобуток піску на березі Світязю, незаконне розташування тимчасових споруд у прибережній зоні, стихійні сміттєзвалища. Окрім цього, підписанти сумніваються в правомірності та законності екологічного збору, який стягують на постах «Венське» та «Медик».



«Ми розуміємо, що екологічний збір потрібен, але слід це робити більш аргументовано і санкціоновано, щоб люди не думали, що це побори», - пояснює голова райради В’ячеслав Шворак.



«Нещодавно в інтернет-мережі Шацьким НПП опубліковано повідомлення про наявність інвестора, який має намір безпосередньо на акваторії озера Світязь, неподалік від берега, облаштувати 10 екологічних дерев’яних будиночків з терасою, незважаючи на те, що Шацький НПП здійснює свою господарську діяльність без вмотивованого висновку оцінки впливу на довкілля», - йдеться також у зверненні.



Що далі



Екологічна комісія на чолі з головою районної ради проінспектувала нацпарк і в результаті, за словами депутатів, побачила нові негаразди.



«Є проблеми на рятувальних постах. Під час перевірки там не було жодного працівника, який би наглядав за відпочивальниками, а трагічні випадки там трапляються досить часто. До того ж двох офіційних пляжів на території всього парку при такій кількості відпочивальників досить мало», - каже голова Ковельської райради В’ячеслав Шворак.



«Ні письмово, ні під час сесії відповідей на поставлені запитання Марія Христецька не дала, тому й депутати вирішили не підтримати звіт і визнати її роботу незадовільною», - додає Василь Голядинець.



Обранці громади вирішили звернутися до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державного агентства лісових ресурсів України, аби ті перевірили роботу нацпарку. При цьому питання про звільнення керівника наразі не стоїть, - запевняє очільник Ковельської райради.



«Наша кінцева ціль – щоб надавались якісні послуги для місцевих мешканців і туристів, щоб покращились умови. Я думаю, що це звернення може стати приводом для того, щоб працювати ліпше. Заслухаємо керівника через пів року – рік – побачимо, що змінилося», - пояснив посадовець.



Сама ж Марія Христецька відмовилась коментувати ситуацію.

















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