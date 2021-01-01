Укрзалізниця розпочала електрифікацію дільниці на Волині





Комплекс робіт з електрифікації напрямку Ковель — Ізов — Держкордон залізничники розпочали зі встановлення опор контактної мережі на станції Устилуг, модернізації рейкових кіл, прокладання кабельних мереж на станції Люблинець-Волинський.



Загалом, перша черга робіт передбачає реконструкцію контактної мережі, обладнання стрілочних переводів системами електрообігріву, модернізацію освітлення станційних горловин та залізничних переїздів, прокладання кабельних мереж та зв’язку, реконструкцію пристроїв переїзної сигналізації, гучномовного оповіщення і технологічного зв’язку, монтаж світлофорів, панелей живлення, захисного заземлення, заміну батарейних шаф тощо.



Завдяки електрифікації на цій дільниці вивільняться 10 магістральних теплотягів, що суттєво зменшить викиди продуктів згоряння в атмосферу близько 12 тис. т/рік, — повідомляють в Укрзалізниці.



Дільниця Ковель — Ізов — Держкордон важлива для розвитку залізничних перевезень у напрямку країн Європейського Союзу.

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