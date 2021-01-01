Не доведеться стояти в чергах: з'явилися нові пільги для людей з інвалідністю





Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення соціальних гарантій для людей з інвалідністю.

Про це



«Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю» № 1664-ІХ», - ідеться в повідомленні.



Зазначається, що цей документ посилює соціальний захист людей з інвалідністю.



Зокрема, відповідно до закону, такі люди та особи, що їх супроводжують, мають право на першочергове обслуговування в будь-яких касах, а також на всіх підприємствах, в установах та організаціях, що надають послуги населенню.



Також люди з інвалідністю, котрі їдуть на лікування та мають відповідні документи, особи з інвалідністю І групи та особи, що їх супроводжують, мають право на пріоритетне проходження пунктів пропуску через державний кордон України та контрольні пункти в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території (не частіше одного разу на тиждень в один бік).



Крім того, дорослі та діти з інвалідністю зможуть отримати реабілітаційну допомогу коштом адміністративно-господарських санкцій і пені, що надійшли до державного бюджету й використовуються Фондом соціального захисту інвалідів.



Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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