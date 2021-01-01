У Львові шістьох патрульних засудили до 8 років тюрми через смерть хлопця

Володимира Клима, який помер 3,5 роки тому під час поліцейського рейду у гральному закладі.



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Суд визнав поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) Назарія Андрушківа, Станіслава Гетьмана, Олександра Демчину, Степана Дороша, Дмитра Леськіва та Олега Устіяновського винними у перевищенні службових повноважень вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 ККУ). Усім шістьом поліцейським присудили реальні терміни у в’язниці – вісім років позбавлення волі. Також усіх обвинувачених позбавили спеціальних звань «лейтенант поліції» та заборонили займати посади у державних органах упродовж трьох років.



Галицький суд оголосив вирок шістьом поліцейським (фото ZAXID.NET)



Суд, зокрема, пояснив, що поліцейські неправомірно застосували фізичну силу до постраждалого, вдягли на нього пластикові наручники-стяжки, чим позбавили його можливості надати собі допомогу самостійно та сприяли його удушенню.



Окрім того, суд ухвалив стягнути з державного бюджету моральну шкоду понад 4 млн грн на користь найближчих родичів загиблого. Поліцейські з власних коштів мають компенсувати 48 тис. грн за проведення криміналістичної експертизи.



Наразі вирок не вступив у дію, на нього протягом 30 днів може бути подана апеляція.



У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що засуджені поліцейські не відсторонені від роботи і перебувають на службі. На вирок суду подаватимуть апеляцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Галицький районний суд Львова у вівторок, 3 серпня, оголосив вирок шістьом львівським патрульним через смерть 22-річного львів'янина, який помер 3,5 роки тому під час поліцейського рейду у гральному закладі.Про це повідомляє Zaxid.net. Суд визнав поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР)тавинними у перевищенні службових повноважень вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 ККУ). Усім шістьом поліцейським присудили реальні терміни у в’язниці – вісім років позбавлення волі. Також усіх обвинувачених позбавили спеціальних звань «лейтенант поліції» та заборонили займати посади у державних органах упродовж трьох років.Галицький суд оголосив вирок шістьом поліцейським (фото ZAXID.NET)Суд, зокрема, пояснив, що поліцейські неправомірно застосували фізичну силу до постраждалого, вдягли на нього пластикові наручники-стяжки, чим позбавили його можливості надати собі допомогу самостійно та сприяли його удушенню.Окрім того, суд ухвалив стягнути з державного бюджету моральну шкоду понад 4 млн грн на користь найближчих родичів загиблого. Поліцейські з власних коштів мають компенсувати 48 тис. грн за проведення криміналістичної експертизи.Наразі вирок не вступив у дію, на нього протягом 30 днів може бути подана апеляція.У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що засуджені поліцейські не відсторонені від роботи і перебувають на службі. На вирок суду подаватимуть апеляцію.

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