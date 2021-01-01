вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Львові шістьох патрульних засудили до 8 років тюрми через смерть хлопця

У Львові шістьох патрульних засудили до 8 років тюрми через смерть хлопця
Галицький районний суд Львова у вівторок, 3 серпня, оголосив вирок шістьом львівським патрульним через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима, який помер 3,5 роки тому під час поліцейського рейду у гральному закладі.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Суд визнав поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) Назарія Андрушківа, Станіслава Гетьмана, Олександра Демчину, Степана Дороша, Дмитра Леськіва та Олега Устіяновського винними у перевищенні службових повноважень вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 ККУ). Усім шістьом поліцейським присудили реальні терміни у в’язниці – вісім років позбавлення волі. Також усіх обвинувачених позбавили спеціальних звань «лейтенант поліції» та заборонили займати посади у державних органах упродовж трьох років.

Галицький суд оголосив вирок шістьом поліцейським (фото ZAXID.NET)

Суд, зокрема, пояснив, що поліцейські неправомірно застосували фізичну силу до постраждалого, вдягли на нього пластикові наручники-стяжки, чим позбавили його можливості надати собі допомогу самостійно та сприяли його удушенню.

Окрім того, суд ухвалив стягнути з державного бюджету моральну шкоду понад 4 млн грн на користь найближчих родичів загиблого. Поліцейські з власних коштів мають компенсувати 48 тис. грн за проведення криміналістичної експертизи.

Наразі вирок не вступив у дію, на нього протягом 30 днів може бути подана апеляція.

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що засуджені поліцейські не відсторонені від роботи і перебувають на службі. На вирок суду подаватимуть апеляцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЛЬві, патрульні, смерть, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують 27-річну лучанку, яка не повернулася з роботи
Сьогодні, 11:13
У Києві чоловік з гранатою захопив Кабмін: погрожує підірвати будівлю
Сьогодні, 11:05
У Львові шістьох патрульних засудили до 8 років тюрми через смерть хлопця
Сьогодні, 10:52
Веслувальниця на байдарках з Луцька вийшла у півфінал Олімпійських ігор
Сьогодні, 10:47
Кого з учнів у школах Луцька харчуватимуть безкоштовно
Сьогодні, 10:37
Схожі новини
Родичі чоловіка, який загинув під колесами потяга на Волині, виграли суд в «Укрзалізниці» Родичі чоловіка, який загинув під колесами потяга на Волині, виграли суд в «Укрзалізниці»
23 липень, 13:21
Чоловік, який до смерті побив перехожого у центрі Луцька, сяде у тюрму Чоловік, який до смерті побив перехожого у центрі Луцька, сяде у тюрму
07 липень, 18:06
Судили волинянина, який їздив п'яним за кермом і тицяв хабар поліцейським Судили волинянина, який їздив п'яним за кермом і тицяв хабар поліцейським
28 травень, 19:32
За вбивство дружини волинянин відсидить у тюрмі понад 8 років За вбивство дружини волинянин відсидить у тюрмі понад 8 років
06 травень, 16:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розшукують 27-річну лучанку, яка не повернулася з роботи
Сьогодні, 11:13
 0
У Києві чоловік з гранатою захопив Кабмін: погрожує підірвати будівлю
Сьогодні, 11:05
 0
У Львові шістьох патрульних засудили до 8 років тюрми через смерть хлопця
Сьогодні, 10:52
 0
Веслувальниця на байдарках з Луцька вийшла у півфінал Олімпійських ігор
Сьогодні, 10:47
 0
Кого з учнів у школах Луцька харчуватимуть безкоштовно
Сьогодні, 10:37
 0
Медіа
відео
1/8