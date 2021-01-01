Через «Ягодин» надійшло пів мільйона доз Astra Zeneca від Данії. ВІДЕО

У пункті пропуску «Ягодин» в пріоритетному порядку здійснили оформлення двох автомобілів-рефрижераторів з вакцинами від COVID-19, які прибули в Україну, як гуманітарна допомога Данії.Оскільки вакцина має зберігатися та транспортуватися з дотриманням температурного режиму, прикордонники оперативно зреагували на звернення представника Посольства Данії в Україні, йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.Міжнародне транспортування вакцини з Данського інституту сироватки до Києва забезпечив Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.Цю поставку планують використати для щеплення тих, хто має отримати другу дозу вакцини Astra Zeneca, решту розподілять між пунктами вакцинації.Посол Данії в УкраїніМіккельсен заявив: «Данія та Україна є близькими партнерами, зокрема, і в боротьбі з пандемією. Поставка цих 500 000 доз вакцини Astra Zeneca є дуже своєчасною, оскільки надзвичайно важливо щепити якомога більше людей до настання осені. Вдячний ЮНІСЕФ та уряду України за співпрацю, а також велика подяка медичним працівникам, які щодня продовжують рятувати життя по всій країні»., міністр охорони здоров'я України, сказав: «Ми вдячні уряду Данії за безпосередню допомогу у поставці вакцини та співпрацю. Я закликаю українців, які ще не щепились, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров’я»., заступниця голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні, підкреслила: «Це ще один чудовий приклад міжнародної солідарності, коли країни, які мають кращий доступ до вакцин від COVID-19, надають свої дози тим, хто їх потребує, в умовах надзвичайної ситуації у світі. За допомогою партнерів ЮНІСЕФ і далі підтримуватиме відповідь на пандемію COVID-19 в Україні, в тому числі шляхом доставки вакцин».