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Через «Ягодин» надійшло пів мільйона доз Astra Zeneca від Данії. ВІДЕО

Через «Ягодин» надійшло пів мільйона доз Astra Zeneca від Данії. ВІДЕО
У пункті пропуску «Ягодин» в пріоритетному порядку здійснили оформлення двох автомобілів-рефрижераторів з вакцинами від COVID-19, які прибули в Україну, як гуманітарна допомога Данії.

Оскільки вакцина має зберігатися та транспортуватися з дотриманням температурного режиму, прикордонники оперативно зреагували на звернення представника Посольства Данії в Україні, йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

Міжнародне транспортування вакцини з Данського інституту сироватки до Києва забезпечив Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.

Цю поставку планують використати для щеплення тих, хто має отримати другу дозу вакцини Astra Zeneca, решту розподілять між пунктами вакцинації.

Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен заявив: «Данія та Україна є близькими партнерами, зокрема, і в боротьбі з пандемією. Поставка цих 500 000 доз вакцини Astra Zeneca є дуже своєчасною, оскільки надзвичайно важливо щепити якомога більше людей до настання осені. Вдячний ЮНІСЕФ та уряду України за співпрацю, а також велика подяка медичним працівникам, які щодня продовжують рятувати життя по всій країні».

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, сказав: «Ми вдячні уряду Данії за безпосередню допомогу у поставці вакцини та співпрацю. Я закликаю українців, які ще не щепились, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров’я».

Мікаела Бауер, заступниця голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні, підкреслила: «Це ще один чудовий приклад міжнародної солідарності, коли країни, які мають кращий доступ до вакцин від COVID-19, надають свої дози тим, хто їх потребує, в умовах надзвичайної ситуації у світі. За допомогою партнерів ЮНІСЕФ і далі підтримуватиме відповідь на пандемію COVID-19 в Україні, в тому числі шляхом доставки вакцин».


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Теги: Ягодин, вакцина, транспортування, благодійна допомога
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