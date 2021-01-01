У Луцьку сміттєвози обладнали GPS-трекерами і датчиками пального задля економії коштів





Про це розповів Сергій Дмитрук.



Пристрої на всі сміттєвози та іншу спецтехніку встановили впродовж липня. За неповний місяць роботи обладнання після встановлення підприємство зекономило 3 тисячі літрів пального або 75 тисяч гривень. За рік прогнозують економію 1 мільйон гривень.



Зі слів Сергія Дмитрука, донедавна бухгалтери послуговувалися нормами списання палива, розробленими в радянські часи, які норму витрат пального розраховували через коефіцієнти з різними факторами.



"А вже сучасні технології, такі як датчики пального і трекери, дають більш точний аналіз цих витрат", — говорить посадовець.



Заступник директора "Луцькспецкомунтрансу" каже: в середньому щомісяця на спецтехніку використовують від 22 до 26 тисяч літрів. Нині економлять 10 % пального.



Окрім економії пального, проєкт зі встановлення спецобладнання на сміттєвози допомагає контролювати дотримання маршрутів водіями через мобільний додаток, – зазначив начальник ведення експлуатації Юрій Подлевський.



"Паралельно ведеться робота в логістичній сфері, ми мітки наносимо на наших майданчиках. З координатами, переносимо в цю програму і створюємо геозону. Робимо графіки з цими геозонами. Потім іде сміттєвоз і ми бачимо відвідував він цю зону чи ні. У кінці дня у нас розгорнутий контроль – де забиралось сміття, де не забиралося", – додав посадовець.



Водій сміттєвоза, котрого одним із перших обладнали GPS-трекером і датчиком пального, Іван Фомін такої новації на підприємстві не проти.



"У мене сьогодні 229 ящиків. Це нам на цілий день вистачає роботи, на три ходки. Працюємо з 8 години і доки не закінчимо роботу", – говорить чоловік.



Вартість проєкту зі встановлення GPS-трекерів і датчиків пального становить більше 300 тисяч гривень. Це кошти "Луцькспецкомунтрансу", – додав Сергій Дмитрук. На підприємстві очікують, що проєкт окупиться через 3-4 місяці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комунальне підприємство "Луцькспецкомунтранс" встановило на власну спецтехніку GPS-трекери і датчики пального задля економії коштів. Усього обладнали 32 автомобілі, які найбільше витрачали пального.Про це розповів Суспільному заступник директора підприємстваПристрої на всі сміттєвози та іншу спецтехніку встановили впродовж липня. За неповний місяць роботи обладнання після встановлення підприємство зекономило 3 тисячі літрів пального або 75 тисяч гривень. За рік прогнозують економію 1 мільйон гривень.Зі слів Сергія Дмитрука, донедавна бухгалтери послуговувалися нормами списання палива, розробленими в радянські часи, які норму витрат пального розраховували через коефіцієнти з різними факторами."А вже сучасні технології, такі як датчики пального і трекери, дають більш точний аналіз цих витрат", — говорить посадовець.Заступник директора "Луцькспецкомунтрансу" каже: в середньому щомісяця на спецтехніку використовують від 22 до 26 тисяч літрів. Нині економлять 10 % пального.Окрім економії пального, проєкт зі встановлення спецобладнання на сміттєвози допомагає контролювати дотримання маршрутів водіями через мобільний додаток, – зазначив начальник ведення експлуатації Юрій Подлевський."Паралельно ведеться робота в логістичній сфері, ми мітки наносимо на наших майданчиках. З координатами, переносимо в цю програму і створюємо геозону. Робимо графіки з цими геозонами. Потім іде сміттєвоз і ми бачимо відвідував він цю зону чи ні. У кінці дня у нас розгорнутий контроль – де забиралось сміття, де не забиралося", – додав посадовець.Водій сміттєвоза, котрого одним із перших обладнали GPS-трекером і датчиком пального, Іван Фомін такої новації на підприємстві не проти."У мене сьогодні 229 ящиків. Це нам на цілий день вистачає роботи, на три ходки. Працюємо з 8 години і доки не закінчимо роботу", – говорить чоловік.Вартість проєкту зі встановлення GPS-трекерів і датчиків пального становить більше 300 тисяч гривень. Це кошти "Луцькспецкомунтрансу", – додав Сергій Дмитрук. На підприємстві очікують, що проєкт окупиться через 3-4 місяці.

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