На Волині блискавка влучила у будівлю

За 4 серпня на території області рятувальники загасили дві пожежі у Ковельському та Камінь-Каширському районах.Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.Так, 4 серпня о 17:22 у селищі Заболоття на вулиці Ліквідаторів ЧАЕС вогнем зайнялася господарська будівля з піноблоків. Працівники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області вже за 12 хвилин після прибуття на місце виклику локалізували пожежу, а о 17:55 остаточно її ліквідували. Рятувальникам допомагали працівники місцевої пожежної охорони селища Заболоття.Вогонь встиг знищити лише шиферну покрівлю споруди та пошкодити 150 м2 перекриття.Ймовірна причина виникнення пожежі - розряд блискавки.Ще одну пожежу сухотрав’я вечірньої пори вдалося оперативно ліквідувати працівникам 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області на земельній ділянці 27-річного мешканця села Раків Ліс Камінь-Каширської міської громади. Загорання сухої трави на площі 0,01 га ймовірно сталося через необережне поводження з вогнем власника.