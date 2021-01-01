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На Ковельщині буде власний гімн

На Ковельщині буде власний гімн
Ковельська районна рада оголосила конкурс на створення офіційної символіки Ковельського району. З цього приводу депутати прийняли відповідне рішення, інформують на сайті "Ковель Медіа".

Конкурс проводиться з метою визначення найкращих пропозицій по створенню ескізів герба, прапора та логотипа, а також написання тексту та музики гімну району.

Як зазначають у районній раді, свої роботи можуть надати як фізичні, так і юридичні особи. Участь у конкурсі безкоштовна.

Текст і музика гімну району повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції громад, прагнення їх мешканців жити в незалежній Українській державі.

Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату, говориться в умовах конкурсу.

Термін подачі конкурсних робіт один місяць – з 2 серпня по 3 вересня 2021 року.

Як відомо, є пісні про Ковель, вірші про Ковельщину. Гімнів міста та Ковельський району до цього часу не було.

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Теги: Ковель, Ковельський район, гімн
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