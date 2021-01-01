На Ковельщині буде власний гімн
Сьогодні, 13:23
Ковельська районна рада оголосила конкурс на створення офіційної символіки Ковельського району. З цього приводу депутати прийняли відповідне рішення, інформують на сайті "Ковель Медіа".
Конкурс проводиться з метою визначення найкращих пропозицій по створенню ескізів герба, прапора та логотипа, а також написання тексту та музики гімну району.
Як зазначають у районній раді, свої роботи можуть надати як фізичні, так і юридичні особи. Участь у конкурсі безкоштовна.
Текст і музика гімну району повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції громад, прагнення їх мешканців жити в незалежній Українській державі.
Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату, говориться в умовах конкурсу.
Термін подачі конкурсних робіт один місяць – з 2 серпня по 3 вересня 2021 року.
Як відомо, є пісні про Ковель, вірші про Ковельщину. Гімнів міста та Ковельський району до цього часу не було.
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Конкурс проводиться з метою визначення найкращих пропозицій по створенню ескізів герба, прапора та логотипа, а також написання тексту та музики гімну району.
Як зазначають у районній раді, свої роботи можуть надати як фізичні, так і юридичні особи. Участь у конкурсі безкоштовна.
Текст і музика гімну району повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції громад, прагнення їх мешканців жити в незалежній Українській державі.
Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату, говориться в умовах конкурсу.
Термін подачі конкурсних робіт один місяць – з 2 серпня по 3 вересня 2021 року.
Як відомо, є пісні про Ковель, вірші про Ковельщину. Гімнів міста та Ковельський району до цього часу не було.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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