Волинські патрульні здійснили мрію 7-річного хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 18:30
Патрульні поліцейські Волині спільно з волонтерами завітали у Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації, що у Ковелі, та познайомилися з дітьми, які там перебувають. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Усі охочі радо долучалися до вікторини на знання правил дорожнього руху, брали участь у руханці на знання дорожніх знаків, приміряли справжній поліцейський бронежилет, оглядали та фотографувалися у службовому автомобілі.
Незадовго до цього дня, волонтери спілкувалися з вихованцями та дізналися їх мрії. А кожен охочий міг долучитися до благодійного заходу та стати чарівником, який здійснив дитячу мрію.
Мрію семирічного Миколки, який обожнює поліцію, і коли виросте, то стане поліцейським, здійснив начальник управління Андрій Крутень. Він вручив хлопчику омріяний велосипед та набір іграшок поліцейської тематики.
Миколка по-справжньому був щасливим, дякував поліцейському та не міг визначитися, який з подарунків йому сподобався більше. Хлопчик захопливо спілкувався з тим, хто здійснив його мрію та забрав всю увагу поліцейського, який допомагав хлопчику вправно маневрувати на території свята.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Усі охочі радо долучалися до вікторини на знання правил дорожнього руху, брали участь у руханці на знання дорожніх знаків, приміряли справжній поліцейський бронежилет, оглядали та фотографувалися у службовому автомобілі.
Незадовго до цього дня, волонтери спілкувалися з вихованцями та дізналися їх мрії. А кожен охочий міг долучитися до благодійного заходу та стати чарівником, який здійснив дитячу мрію.
Мрію семирічного Миколки, який обожнює поліцію, і коли виросте, то стане поліцейським, здійснив начальник управління Андрій Крутень. Він вручив хлопчику омріяний велосипед та набір іграшок поліцейської тематики.
Миколка по-справжньому був щасливим, дякував поліцейському та не міг визначитися, який з подарунків йому сподобався більше. Хлопчик захопливо спілкувався з тим, хто здійснив його мрію та забрав всю увагу поліцейського, який допомагав хлопчику вправно маневрувати на території свята.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де на Волині будуть відключати світло 6 серпня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
У Луцьку з’явиться новинний телеканал
Сьогодні, 18:43
Волинські патрульні здійснили мрію 7-річного хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 18:30
У Луцьку завершили роботи в комплексі підземель: відкриють уже в жовтні. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:03
У Києві 21-річна дівчина «обчистила» іноземного дипломата
Сьогодні, 17:55