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Волинські патрульні здійснили мрію 7-річного хлопчика. ФОТО

Волинські патрульні здійснили мрію 7-річного хлопчика. ФОТО
Патрульні поліцейські Волині спільно з волонтерами завітали у Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації, що у Ковелі, та познайомилися з дітьми, які там перебувають. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Усі охочі радо долучалися до вікторини на знання правил дорожнього руху, брали участь у руханці на знання дорожніх знаків, приміряли справжній поліцейський бронежилет, оглядали та фотографувалися у службовому автомобілі.

Незадовго до цього дня, волонтери спілкувалися з вихованцями та дізналися їх мрії. А кожен охочий міг долучитися до благодійного заходу та стати чарівником, який здійснив дитячу мрію.

Мрію семирічного Миколки, який обожнює поліцію, і коли виросте, то стане поліцейським, здійснив начальник управління Андрій Крутень. Він вручив хлопчику омріяний велосипед та набір іграшок поліцейської тематики.

Миколка по-справжньому був щасливим, дякував поліцейському та не міг визначитися, який з подарунків йому сподобався більше. Хлопчик захопливо спілкувався з тим, хто здійснив його мрію та забрав всю увагу поліцейського, який допомагав хлопчику вправно маневрувати на території свята.

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Теги: поліція, патрульна поліція, Волинь, Ковель, діти, мрія
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