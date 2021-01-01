Волинські патрульні здійснили мрію 7-річного хлопчика. ФОТО

Патрульні поліцейські Волині спільно з волонтерами завітали у Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації, що у Ковелі, та познайомилися з дітьми, які там перебувають. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.Усі охочі радо долучалися до вікторини на знання правил дорожнього руху, брали участь у руханці на знання дорожніх знаків, приміряли справжній поліцейський бронежилет, оглядали та фотографувалися у службовому автомобілі.Незадовго до цього дня, волонтери спілкувалися з вихованцями та дізналися їх мрії. А кожен охочий міг долучитися до благодійного заходу та стати чарівником, який здійснив дитячу мрію.Мрію семирічного Миколки, який обожнює поліцію, і коли виросте, то стане поліцейським, здійснив начальник управлінняВін вручив хлопчику омріяний велосипед та набір іграшок поліцейської тематики.Миколка по-справжньому був щасливим, дякував поліцейському та не міг визначитися, який з подарунків йому сподобався більше. Хлопчик захопливо спілкувався з тим, хто здійснив його мрію та забрав всю увагу поліцейського, який допомагав хлопчику вправно маневрувати на території свята.