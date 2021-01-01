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Коли і де дивитися виступи волинян на Олімпійських іграх

Коли і де дивитися виступи волинян на Олімпійських іграх
Анонсували виступи волинян на XXXII Олімпійських іграх у Токіо, які ще не відбулися.

Про це повідомили на сторінці департаменту молоді та спорту Луцької міської ради у фейсбуці.

Тож, 5 серпня о 23: 30 за київським часом стартуватиме Іван Банзерук – легка атлетика (спортивна ходьба), дистанція 50 км.

6 серпня о 04: 16 за київським часом – Юрій Вандюк – каное, особисті змагання, чоловіки, 1000 м, п'ятий заїзд (кваліфікація).

6 серпня о 10: 40 за київським часом – Марія Сахарук – легка атлетика (спортивна ходьба), дистанція 20 км.

Зауважимо, що трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також ігри показують Eurosport 1 і Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний, в тому числі на медіасервісі MEGOGO.

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Теги: Олімпіада, Токіо, змагання, виступи, спорт
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