Коли і де дивитися виступи волинян на Олімпійських іграх
Сьогодні, 22:01
Анонсували виступи волинян на XXXII Олімпійських іграх у Токіо, які ще не відбулися.
Про це повідомили на сторінці департаменту молоді та спорту Луцької міської ради у фейсбуці.
Тож, 5 серпня о 23: 30 за київським часом стартуватиме Іван Банзерук – легка атлетика (спортивна ходьба), дистанція 50 км.
6 серпня о 04: 16 за київським часом – Юрій Вандюк – каное, особисті змагання, чоловіки, 1000 м, п'ятий заїзд (кваліфікація).
6 серпня о 10: 40 за київським часом – Марія Сахарук – легка атлетика (спортивна ходьба), дистанція 20 км.
Зауважимо, що трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також ігри показують Eurosport 1 і Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний, в тому числі на медіасервісі MEGOGO.
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Про це повідомили на сторінці департаменту молоді та спорту Луцької міської ради у фейсбуці.
Тож, 5 серпня о 23: 30 за київським часом стартуватиме Іван Банзерук – легка атлетика (спортивна ходьба), дистанція 50 км.
6 серпня о 04: 16 за київським часом – Юрій Вандюк – каное, особисті змагання, чоловіки, 1000 м, п'ятий заїзд (кваліфікація).
6 серпня о 10: 40 за київським часом – Марія Сахарук – легка атлетика (спортивна ходьба), дистанція 20 км.
Зауважимо, що трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також ігри показують Eurosport 1 і Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний, в тому числі на медіасервісі MEGOGO.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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