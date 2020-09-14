На Волині – автотроща з чотирма потерпілими
Сьогодні, 10:13
Поблизу села Трубки, що на Волині, сталась ДТП з чотирма потерпілими.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
6 серпня о 7:38 на пункт зв’язку 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі ГУ ДСНС у Волинській області надійшло повідомлення про ДТП поблизу с. Трубки на автотрасі між с. Павлівка та м. Горохів Володимир - Волинського району.
Після прибуття на місце виклику особовий склад чергового караулу служби 101 провів аварійно-рятувальні роботи та надав допомогу з транспортування 4-х потерпілих з автомобіля до карет швидкої допомоги.
Потерпілих госпіталізували.
Причини події встановлюють.
Деталі - згодом.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
6 серпня о 7:38 на пункт зв’язку 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі ГУ ДСНС у Волинській області надійшло повідомлення про ДТП поблизу с. Трубки на автотрасі між с. Павлівка та м. Горохів Володимир - Волинського району.
Після прибуття на місце виклику особовий склад чергового караулу служби 101 провів аварійно-рятувальні роботи та надав допомогу з транспортування 4-х потерпілих з автомобіля до карет швидкої допомоги.
Потерпілих госпіталізували.
Причини події встановлюють.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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