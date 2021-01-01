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Автотроща з потерпілими на Волині: водій, ймовірно, заснув за кермом

Автотроща з потерпілими на Волині: водій, ймовірно, заснув за кермом
У поліції Волині повідомили, що водій авто, який злетів у кювет у Володимир-Волинському районі, ймовірно, заснув за кермом.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, аварія сталася сьогодні вранці близько 8 години ранку на автодорозі сполученням Горохів – Павлівка поблизу села Трубки. Водій Mercedes-Benz Sprinter злетів у кювет.

За кермом автомобіля перебував 31-річний житель Нововолинська. Ймовірна причина ДТП – водій заснув за кермом. У салоні транспортного засобу знаходилося четверо пасажирів.

На місці працювала поліція, медики та рятувальники. Нині за медичною допомогою звернулося троє постраждалих.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. За фактом ДТП триває перевірка. Остаточну причину автопригоди встановить слідство.


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Теги: Володимир-Волинський район, аварія, поліція
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