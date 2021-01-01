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«Волинь» отримала суперників у Кубку України

«Волинь» отримала суперників у Кубку України
У Києві відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубка України з футболу.

З цього раунду в змагання вступить команда з Луцька. Про це йдеться на офіційному сайті "хрестоносців".

А у суперники «Волині» жереб визначив учасників Другої ліги чемпіонату України – вінницьку «Ниву». Минулого сезону вінничани стали шостою командою в таблиці групи А Другої ліги. При цьому двічі з ними зустрічалася наша «Волинь-2», а суперники обмінялися домашніми перемогами (3:1 в Луцьку, 0:3 у Вінниці).

Переможець протистояння визначиться у одному матчі, який відбудеться у Вінниці. Базовий день проведення другого попереднього етапу Кубка України – 18 серпня.

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Теги: Волинь, Луцьк, футбол
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