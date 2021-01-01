«Волинь» отримала суперників у Кубку України
Сьогодні, 22:13
У Києві відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубка України з футболу.
З цього раунду в змагання вступить команда з Луцька. Про це йдеться на офіційному сайті "хрестоносців".
А у суперники «Волині» жереб визначив учасників Другої ліги чемпіонату України – вінницьку «Ниву». Минулого сезону вінничани стали шостою командою в таблиці групи А Другої ліги. При цьому двічі з ними зустрічалася наша «Волинь-2», а суперники обмінялися домашніми перемогами (3:1 в Луцьку, 0:3 у Вінниці).
Переможець протистояння визначиться у одному матчі, який відбудеться у Вінниці. Базовий день проведення другого попереднього етапу Кубка України – 18 серпня.
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З цього раунду в змагання вступить команда з Луцька. Про це йдеться на офіційному сайті "хрестоносців".
А у суперники «Волині» жереб визначив учасників Другої ліги чемпіонату України – вінницьку «Ниву». Минулого сезону вінничани стали шостою командою в таблиці групи А Другої ліги. При цьому двічі з ними зустрічалася наша «Волинь-2», а суперники обмінялися домашніми перемогами (3:1 в Луцьку, 0:3 у Вінниці).
Переможець протистояння визначиться у одному матчі, який відбудеться у Вінниці. Базовий день проведення другого попереднього етапу Кубка України – 18 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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