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Завтра, 7 серпня, відкриють міст на дорозі Луцьк-Львів: кому дозволять проїзд. ВІДЕО

Завтра, 7 серпня, відкриють міст на дорозі Луцьк-Львів: кому дозволять проїзд. ВІДЕО
На автодорозі Луцьк-Львів завершують будувати тимчасовий міст, яким зможуть переправлятись легковий і громадський транспорт. Нині там працюють десятки будівельників та спеціалізована техніка. Пішохідним мостом все ще користуються люди, які переходять від маршрутки до маршрутки пішки.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

У селі Гайок добудовують міст через річку Західний Буг. З моменту його обвалу минуло вже більше трьох місяців. Весь цей час місце аварії доводилось об’їжджати і намотувати десятки зайвих кілометрів. Врешті, роботи наближаються до фінішу.

“Все, сьогодні буде транспорт. Ми вже провели тестування, пустили автомобіль вагою 17 тонн. Будемо пускати легкові автомобілі і громадський транспорт”, – каже будівельник Василь.

Дозволять проїздити і невеликим вантажівкам. А щоб важковаговий транспорт не їздив, встановлюють триметрові арки. Регулювати рух буде автоматичний світлофор.

За словами дорожників, уже 7 серпня новий тимчасовий міст через річку буде відкритим.

Невдовзі візьмуться за будівництво і нового мосту. Він буде вдвічі ширшим – 13 метрів. Передбачені доріжки і освітлення. Виділили на будівництво конструкції 180 мільйонів гривень. На виконання робіт передбачили 15 місяців, але в Службі автомобільних доріг Львівщини кажуть, планують зробити це значно швидше.

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Теги: Львів-Луцьк, міст, відкриття
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