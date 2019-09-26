Весь берег був у смітті: у Стиру біля Луцька знайшли мішки з дротами. ВІДЕО

Павло Романюк. Чоловік дістав сміття з води та написав заяву в обласне управління Держекоінспекції.



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Такі мішки у прибережній зоні поблизу села Рованці Боратинської тергромади, каже чоловік, знаходив уже декілька разів. 4 серпня під час прогулянки із собаками побачив засмічений берег та воду.



"Весь берег був у цій ізоляції і ще у воді мішки лежали слоями, один на одному", – розповідає Павло Романюк. Додає: на кожній проводці було іноземне маркування, міді в середині не було.



Поблизу немає будинків. Зі слів чоловіка, впродовж останніх п'яти років періодично знаходить і прибирає сміття на березі. Після того, як Павло витягнув з води мішки, на дні річки ще лишилося багато сміття.



"Видно, що великі масштаби. Наводить на думку, що це з якогось підприємства", – каже лучанин.



В Держекоінспекції, куди із заявою звернувся Павло Романюк, Суспільному повідомили, що у селі проведуть перевірку.



"Будемо вже бачити на місці, шукати винних. Якщо не вдасться, передамо матеріали в правоохоронні органи", – розповів заступник начальника Волинської обласної Держекоінспекції Сергій Дудка. Додає, за засмічення прибережної зони і нанесення шкоди навколишньому середовищу законодавством передбачений штраф.



Нині заява Павла Романюка на розгляді в екологів, коли відбудеться перевірка, поки невідомо. Як розповів заступник Боратинської сільської ради Віктор Бехнюк, у громаді – 24 села, хто викидає ізоляцію у річку, в сільраді теж не знають.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мішки з пластиковою і гумовою ізоляцією від металевих кабелів різного діаметру виявив у прибережній зоні річки Стир лучанин. Чоловік дістав сміття з води та написав заяву в обласне управління Держекоінспекції.Про це повідомляє "Суспільне Волині" Такі мішки у прибережній зоні поблизу села Рованці Боратинської тергромади, каже чоловік, знаходив уже декілька разів. 4 серпня під час прогулянки із собаками побачив засмічений берег та воду."Весь берег був у цій ізоляції і ще у воді мішки лежали слоями, один на одному", – розповідає Павло Романюк. Додає: на кожній проводці було іноземне маркування, міді в середині не було.Поблизу немає будинків. Зі слів чоловіка, впродовж останніх п'яти років періодично знаходить і прибирає сміття на березі. Після того, як Павло витягнув з води мішки, на дні річки ще лишилося багато сміття."Видно, що великі масштаби. Наводить на думку, що це з якогось підприємства", – каже лучанин.В Держекоінспекції, куди із заявою звернувся Павло Романюк, Суспільному повідомили, що у селі проведуть перевірку."Будемо вже бачити на місці, шукати винних. Якщо не вдасться, передамо матеріали в правоохоронні органи", – розповів заступник начальника Волинської обласної Держекоінспекції. Додає, за засмічення прибережної зони і нанесення шкоди навколишньому середовищу законодавством передбачений штраф.Нині заява Павла Романюка на розгляді в екологів, коли відбудеться перевірка, поки невідомо. Як розповів заступник Боратинської сільської ради, у громаді – 24 села, хто викидає ізоляцію у річку, в сільраді теж не знають.

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