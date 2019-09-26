вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Весь берег був у смітті: у Стиру біля Луцька знайшли мішки з дротами. ВІДЕО

Весь берег був у смітті: у Стиру біля Луцька знайшли мішки з дротами. ВІДЕО
Мішки з пластиковою і гумовою ізоляцією від металевих кабелів різного діаметру виявив у прибережній зоні річки Стир лучанин Павло Романюк. Чоловік дістав сміття з води та написав заяву в обласне управління Держекоінспекції.

Про це повідомляє "Суспільне Волині".

Такі мішки у прибережній зоні поблизу села Рованці Боратинської тергромади, каже чоловік, знаходив уже декілька разів. 4 серпня під час прогулянки із собаками побачив засмічений берег та воду.

"Весь берег був у цій ізоляції і ще у воді мішки лежали слоями, один на одному", – розповідає Павло Романюк. Додає: на кожній проводці було іноземне маркування, міді в середині не було.

Поблизу немає будинків. Зі слів чоловіка, впродовж останніх п'яти років періодично знаходить і прибирає сміття на березі. Після того, як Павло витягнув з води мішки, на дні річки ще лишилося багато сміття.

"Видно, що великі масштаби. Наводить на думку, що це з якогось підприємства", – каже лучанин.

В Держекоінспекції, куди із заявою звернувся Павло Романюк, Суспільному повідомили, що у селі проведуть перевірку.

"Будемо вже бачити на місці, шукати винних. Якщо не вдасться, передамо матеріали в правоохоронні органи", – розповів заступник начальника Волинської обласної Держекоінспекції Сергій Дудка. Додає, за засмічення прибережної зони і нанесення шкоди навколишньому середовищу законодавством передбачений штраф.

Нині заява Павла Романюка на розгляді в екологів, коли відбудеться перевірка, поки невідомо. Як розповів заступник Боратинської сільської ради Віктор Бехнюк, у громаді – 24 села, хто викидає ізоляцію у річку, в сільраді теж не знають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рованці, сміття, екологи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
то всьо з "кромберг енд шуберт"!
Відповісти
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За несплату аліментів своїм дітям волинянину присудили громадські роботи
Сьогодні, 18:00
Карантин в Україні планують продовжити, – очільник МОЗ
Сьогодні, 17:47
Весь берег був у смітті: у Стиру біля Луцька знайшли мішки з дротами. ВІДЕО
Сьогодні, 17:25
Запросив у кіно до Луцька: на Рівненщині хлопець освідчився коханій на повітряній кулі. ФОТО
Сьогодні, 16:50
На плантаціях лохини на Волині виявили неоформлених працівників
Сьогодні, 16:27
Схожі новини
Екоактивістка з Волині розповіла, як живе за принципом «нуль відходів» Екоактивістка з Волині розповіла, як живе за принципом «нуль відходів»
26 вересень, 2019, 22:45
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
06 серпень, 13:11
Небезпечний перехід: чому у Рованцях досі не запрацював світлофор. ВІДЕО Небезпечний перехід: чому у Рованцях досі не запрацював світлофор. ВІДЕО
03 серпень, 11:39
У Рованцях автомобіль злетів у кювет та перекинувся У Рованцях автомобіль злетів у кювет та перекинувся
28 липень, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водійка, яка спричинила смертельну ДТП на Волині, від госпіталізації відмовилася: деталі
Сьогодні, 18:04
 0
За несплату аліментів своїм дітям волинянину присудили громадські роботи
Сьогодні, 18:00
 0
Карантин в Україні планують продовжити, – очільник МОЗ
Сьогодні, 17:47
 0
Весь берег був у смітті: у Стиру біля Луцька знайшли мішки з дротами. ВІДЕО
Сьогодні, 17:25
 0
Запросив у кіно до Луцька: на Рівненщині хлопець освідчився коханій на повітряній кулі. ФОТО
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8