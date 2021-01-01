На Волині горіла колишня бібіліотека





Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Дві будівлі дерев’яної літньої кухні у Луцьку та цегляної недіючої бібліотеки у м.Ківерці вечірньої пори загасили працівники 1-ї та 6 -ї ДПРП ГУДСНС України у Волинській області.



Причина пожеж в обох випадках встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу, 9 серпня, волинські рятувальники гасили п'ять пожеж, три з яких виникли в результаті удару блискавки.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Дві будівлі дерев’яної літньої кухні у Луцьку та цегляної недіючої бібліотеки у м.Ківерці вечірньої пори загасили працівники 1-ї та 6 -ї ДПРП ГУДСНС України у Волинській області.Причина пожеж в обох випадках встановлюється.

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