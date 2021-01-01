вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині горіла колишня бібіліотека

На Волині горіла колишня бібіліотека
За добу, 9 серпня, волинські рятувальники гасили п'ять пожеж, три з яких виникли в результаті удару блискавки.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Дві будівлі дерев’яної літньої кухні у Луцьку та цегляної недіючої бібліотеки у м.Ківерці вечірньої пори загасили працівники 1-ї та 6 -ї ДПРП ГУДСНС України у Волинській області.

Причина пожеж в обох випадках встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, споруди, будівлі, Волинь, Луцьк, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, чи вийдуть школярі з 1 вересня на очне навчання
Сьогодні, 13:00
На трасі Київ-Ковель-Ягодин – аварія за участю легковика та фури
Сьогодні, 12:57
На Волині горіла колишня бібіліотека
Сьогодні, 12:53
Хотіли застрелити свиню: волинянин з рушниці поранив товариша
Сьогодні, 12:46
У Міносвіти повідомили, чи допустять до роботи невакцинованих від COVID вчителів
Сьогодні, 12:38
Схожі новини
На Волині – надзвичайний рівень пожежної небезпеки На Волині – надзвичайний рівень пожежної небезпеки
27 липень, 11:47
На залізничному вокзалі у Луцьку загорівся вагон На залізничному вокзалі у Луцьку загорівся вагон
15 червень, 23:24
У луцькій багатоповерхівці трапилась пожежа У луцькій багатоповерхівці трапилась пожежа
18 травень, 09:20
Пожежі на Волині: горіли суха трава та очерет Пожежі на Волині: горіли суха трава та очерет
20 квітень, 10:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли почнуть заселяти будинок для військових у Володимирі, який довгий час стояв пусткою
Сьогодні, 13:58
 0
У Кривому Розі подружжя пенсіонерів викинулося з вікна
Сьогодні, 13:25
 0
У Луцьку жителі знайшли підозрілий предмет: працювали сапери
Сьогодні, 13:10
 0
Розповіли, чи вийдуть школярі з 1 вересня на очне навчання
Сьогодні, 13:00
 0
На трасі Київ-Ковель-Ягодин – аварія за участю легковика та фури
Сьогодні, 12:57
 0
Медіа
відео
1/8