На Волині горіла колишня бібіліотека
Сьогодні, 12:53
За добу, 9 серпня, волинські рятувальники гасили п'ять пожеж, три з яких виникли в результаті удару блискавки.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Дві будівлі дерев’яної літньої кухні у Луцьку та цегляної недіючої бібліотеки у м.Ківерці вечірньої пори загасили працівники 1-ї та 6 -ї ДПРП ГУДСНС України у Волинській області.
Причина пожеж в обох випадках встановлюється.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Дві будівлі дерев’яної літньої кухні у Луцьку та цегляної недіючої бібліотеки у м.Ківерці вечірньої пори загасили працівники 1-ї та 6 -ї ДПРП ГУДСНС України у Волинській області.
Причина пожеж в обох випадках встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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