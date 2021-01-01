вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ще одна дівчина розповіла про домагання актора з Волині Талашка

Ще одна дівчина розповіла про домагання актора з Волині Талашка
Ще одна дівчина розповіла про те, що не вступила до університету, оскільки відкинула домагання Талашка, який сидів у приймальні комісії.

Він сказав їй, що "треба було бути трохи поступливішою". Про це працівниця Мін'юсту Юлія Кондратська написала у Facebook у вівторок, 10 серпня, проте зараз пост прихований, - повідомляє Кореспондент.

Працівниця Мін'юсту Юлія Кондратська розповіла, що 18 років тому перед її вступом до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого Талашко до неї домагався. На той момент з актором абітурієнтку познайомив її родич, який жив з ним по сусідству.

"Він завжди усміхався, сипав компліментами мамі, розсипався похвалами з приводу мого таланту, але щось турбувало в тій його надмірній галантності, хоча для мене він і був дідусем", - розповіла Кондратська.

На канікулах перед вступом дівчина приїхала до Києва і зупинилася у подруги, яку просила супроводжувати її на репетиціях - це дратувало Талашка.

"Одного разу вона не змогла поїхати, свої плани. Я вирвалася звідти практично неушкодженою, завдяки силовому "загартуванню" городами і хорошому голосу. Ну, як, фізично неушкодженою. Пам'ятаю, як спускалася в метро, ​​й у мене трусилися руки і підкошувалися ноги. Ледве дійшла до будинку. І нічого нікому не сказала", - додала Кондратська.

Як з'ясувалося пізніше, Талашко був у приймальні комісії, яка оцінювала абітурієнтів. Кондратська впевнено прочитала всю програму, але актор покликав її до столу членів комісії і попросив посміхнутися, після чого порадив "привести в порядок свої зуби".

"Пам'ятаю, як сповзла по стіні, коли за кабінетом зачинилися двері. Але відразу відчинилися. Вийшов він, нахилився до мене і прошепотів, тихо, щоб почула тільки я: "Такі шанси, такий талант..., але треба було бути трохи поступливішою, сонечко", - каже Кондратська.

У зв'язку з цим дівчина наголосила, що вірить заявам про домагання в університеті ім. Карпенко-Карого.

Нагадаємо, що в Києві викладача вишу підозрюють у домаганнях до студенток. Мінкульт закликав керівництво університету сприяти оперативній і всебічній перевірці всіх наведених випускницями фактів.

Пізніше Талашко відреагував на звинувачення в домаганнях до студенток. "Нічого такого не було", - стверджує актор. В університеті заявили, що ще ніхто офіційно не скаржився на викладача.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, скандал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ще одна дівчина розповіла про домагання актора з Волині Талашка
Сьогодні, 02:16
Для США пропонують розмістити ППО в Україні
Сьогодні, 01:13
Забрали у росіян: волинянину та команді України віддали медалі Кубку Європи-2015
Сьогодні, 00:15
11 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Кварцяний порадив Реброву не очолювати збірну, а заробити грошей в ОАЕ. ВІДЕО
10 серпень, 23:32
Схожі новини
У селі на Волині – скандал через закриття школи. ВІДЕО У селі на Волині – скандал через закриття школи. ВІДЕО
04 серпень, 12:00
На Горохівщині – скандал: більше сотні селян прийшли на мітинг проти орендаря ставка. ФОТО. ВІДЕО На Горохівщині – скандал: більше сотні селян прийшли на мітинг проти орендаря ставка. ФОТО. ВІДЕО
26 липень, 10:21
Як склалась доля у дівчинки з Волині, яка у 13 років народила дитину від вітчима-ґвалтівника Як склалась доля у дівчинки з Волині, яка у 13 років народила дитину від вітчима-ґвалтівника
21 червень, 10:31
Шуба – не порушення норм моралі: віряни з Волині заступилися за митрополита Михаїла Шуба – не порушення норм моралі: віряни з Волині заступилися за митрополита Михаїла
17 січень, 16:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ще одна дівчина розповіла про домагання актора з Волині Талашка
Сьогодні, 02:16
 0
Для США пропонують розмістити ППО в Україні
Сьогодні, 01:13
 0
Забрали у росіян: волинянину та команді України віддали медалі Кубку Європи-2015
Сьогодні, 00:15
 0
11 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Кварцяний порадив Реброву не очолювати збірну, а заробити грошей в ОАЕ. ВІДЕО
10 серпень, 23:32
 0
Медіа
відео
1/8