Ще одна дівчина розповіла про домагання актора з Волині Талашка





Він сказав їй, що "треба було бути трохи поступливішою". Про це працівниця Мін'юсту Юлія Кондратська написала у Facebook у вівторок, 10 серпня, проте зараз пост прихований, - повідомляє



Працівниця Мін'юсту Юлія Кондратська розповіла, що 18 років тому перед її вступом до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого Талашко до неї домагався. На той момент з актором абітурієнтку познайомив її родич, який жив з ним по сусідству.



"Він завжди усміхався, сипав компліментами мамі, розсипався похвалами з приводу мого таланту, але щось турбувало в тій його надмірній галантності, хоча для мене він і був дідусем", - розповіла Кондратська.



На канікулах перед вступом дівчина приїхала до Києва і зупинилася у подруги, яку просила супроводжувати її на репетиціях - це дратувало Талашка.



"Одного разу вона не змогла поїхати, свої плани. Я вирвалася звідти практично неушкодженою, завдяки силовому "загартуванню" городами і хорошому голосу. Ну, як, фізично неушкодженою. Пам'ятаю, як спускалася в метро, ​​й у мене трусилися руки і підкошувалися ноги. Ледве дійшла до будинку. І нічого нікому не сказала", - додала Кондратська.



Як з'ясувалося пізніше, Талашко був у приймальні комісії, яка оцінювала абітурієнтів. Кондратська впевнено прочитала всю програму, але актор покликав її до столу членів комісії і попросив посміхнутися, після чого порадив "привести в порядок свої зуби".



"Пам'ятаю, як сповзла по стіні, коли за кабінетом зачинилися двері. Але відразу відчинилися. Вийшов він, нахилився до мене і прошепотів, тихо, щоб почула тільки я: "Такі шанси, такий талант..., але треба було бути трохи поступливішою, сонечко", - каже Кондратська.



У зв'язку з цим дівчина наголосила, що вірить заявам про домагання в університеті ім. Карпенко-Карого.



Нагадаємо, що в Києві



Пізніше Талашко відреагував на звинувачення в домаганнях до студенток.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще одна дівчина розповіла про те, що не вступила до університету, оскільки відкинула домагання Талашка, який сидів у приймальні комісії.Він сказав їй, що "треба було бути трохи поступливішою". Про це працівниця Мін'юсту Юлія Кондратська написала у Facebook у вівторок, 10 серпня, проте зараз пост прихований, - повідомляє Кореспондент Працівниця Мін'юсту Юлія Кондратська розповіла, що 18 років тому перед її вступом до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого Талашко до неї домагався. На той момент з актором абітурієнтку познайомив її родич, який жив з ним по сусідству."Він завжди усміхався, сипав компліментами мамі, розсипався похвалами з приводу мого таланту, але щось турбувало в тій його надмірній галантності, хоча для мене він і був дідусем", - розповіла Кондратська.На канікулах перед вступом дівчина приїхала до Києва і зупинилася у подруги, яку просила супроводжувати її на репетиціях - це дратувало Талашка."Одного разу вона не змогла поїхати, свої плани. Я вирвалася звідти практично неушкодженою, завдяки силовому "загартуванню" городами і хорошому голосу. Ну, як, фізично неушкодженою. Пам'ятаю, як спускалася в метро, ​​й у мене трусилися руки і підкошувалися ноги. Ледве дійшла до будинку. І нічого нікому не сказала", - додала Кондратська.Як з'ясувалося пізніше, Талашко був у приймальні комісії, яка оцінювала абітурієнтів. Кондратська впевнено прочитала всю програму, але актор покликав її до столу членів комісії і попросив посміхнутися, після чого порадив "привести в порядок свої зуби"."Пам'ятаю, як сповзла по стіні, коли за кабінетом зачинилися двері. Але відразу відчинилися. Вийшов він, нахилився до мене і прошепотів, тихо, щоб почула тільки я: "Такі шанси, такий талант..., але треба було бути трохи поступливішою, сонечко", - каже Кондратська.У зв'язку з цим дівчина наголосила, що вірить заявам про домагання в університеті ім. Карпенко-Карого.Нагадаємо, що в Києві викладача вишу підозрюють у домаганнях до студенток. Мінкульт закликав керівництво університету сприяти оперативній і всебічній перевірці всіх наведених випускницями фактів.Пізніше Талашко відреагував на звинувачення в домаганнях до студенток. "Нічого такого не було", - стверджує актор. В університеті заявили, що ще ніхто офіційно не скаржився на викладача.

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