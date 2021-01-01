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На Волині розшукали зниклих дітей

На Волині розшукали зниклих дітей
За минулу добу на території Волинської області зареєстрували дві події про безвісне зникнення двох дітей.

Про це повідомила начальник сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області Інна Остапович на своїй фейсбук-сторінці.

Завдяки ефективній взаємодії різних служб органів Національної поліції України, небайдужої громадськості усіх дітей протягом однієї години з моменту звернення про зникнення розшукали поліцейські та встановили місця їх перебування.

Діти не стали потерпілими від вчинення кримінальних правопорушень.

Ювенальні поліцейські ГУНП у Волинській області встановлюють причини і умови, що сприяли зникненню дітей безвісти, вживають заходів для їх усунення та проводять профілактичну роботу із учасниками подій.

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Теги: Волинь, діти, зникли, розшук, поліція
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