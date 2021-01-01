На Волині розшукали зниклих дітей
Сьогодні, 09:53
За минулу добу на території Волинської області зареєстрували дві події про безвісне зникнення двох дітей.
Про це повідомила начальник сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області Інна Остапович на своїй фейсбук-сторінці.
Завдяки ефективній взаємодії різних служб органів Національної поліції України, небайдужої громадськості усіх дітей протягом однієї години з моменту звернення про зникнення розшукали поліцейські та встановили місця їх перебування.
Діти не стали потерпілими від вчинення кримінальних правопорушень.
Ювенальні поліцейські ГУНП у Волинській області встановлюють причини і умови, що сприяли зникненню дітей безвісти, вживають заходів для їх усунення та проводять профілактичну роботу із учасниками подій.
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Про це повідомила начальник сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області Інна Остапович на своїй фейсбук-сторінці.
Завдяки ефективній взаємодії різних служб органів Національної поліції України, небайдужої громадськості усіх дітей протягом однієї години з моменту звернення про зникнення розшукали поліцейські та встановили місця їх перебування.
Діти не стали потерпілими від вчинення кримінальних правопорушень.
Ювенальні поліцейські ГУНП у Волинській області встановлюють причини і умови, що сприяли зникненню дітей безвісти, вживають заходів для їх усунення та проводять профілактичну роботу із учасниками подій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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