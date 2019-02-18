Взяли під варту двох волинян, які жорстоко побили та пограбували чоловіка
Сьогодні, 12:23
Двом жителям Ковеля, які напали на чоловіка та пограбували його, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє пресслжба прокуратури Волині.
Слідство вважає, що увечері 6 серпня 2021 року на одній із вулиць Ковеля нетверезі 36-річний та 25-річний чоловіки напали на перехожого, жорстоко побили його та відібрали гроші й мобільний телефон.
Обом затриманим невдовзі спільникам повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину.
Наступних 60 днів вони перебуватимуть під вартою без можливості внести заставу.
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Про це повідомляє пресслжба прокуратури Волині.
Слідство вважає, що увечері 6 серпня 2021 року на одній із вулиць Ковеля нетверезі 36-річний та 25-річний чоловіки напали на перехожого, жорстоко побили його та відібрали гроші й мобільний телефон.
Обом затриманим невдовзі спільникам повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину.
Наступних 60 днів вони перебуватимуть під вартою без можливості внести заставу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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