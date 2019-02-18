Взяли під варту двох волинян, які жорстоко побили та пограбували чоловіка

Двом жителям Ковеля, які напали на чоловіка та пограбували його, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Про це повідомляє пресслжба прокуратури Волині.Слідство вважає, що увечері 6 серпня 2021 року на одній із вулиць Ковеля нетверезі 36-річний та 25-річний чоловіки напали на перехожого, жорстоко побили його та відібрали гроші й мобільний телефон.Обом затриманим невдовзі спільникам повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину.Наступних 60 днів вони перебуватимуть під вартою без можливості внести заставу.