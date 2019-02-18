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Взяли під варту двох волинян, які жорстоко побили та пограбували чоловіка

Взяли під варту двох волинян, які жорстоко побили та пограбували чоловіка
Двом жителям Ковеля, які напали на чоловіка та пограбували його, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслжба прокуратури Волині.

Слідство вважає, що увечері 6 серпня 2021 року на одній із вулиць Ковеля нетверезі 36-річний та 25-річний чоловіки напали на перехожого, жорстоко побили його та відібрали гроші й мобільний телефон.

Обом затриманим невдовзі спільникам повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину.

Наступних 60 днів вони перебуватимуть під вартою без можливості внести заставу.

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Теги: розбій, напад, взяли під варту, Волинь
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