«Волинська Голландія» готується до осіннього фестивалю. ФОТО





«Розмаїття цьогорічного осіннього фестивалю вражає! Навіть нас. Попри те, що через аномально високі температури деякі квіти розквітли передчасно, нам все рівно буде чим вас здивувати», - йдеться у повідомленні.



Зазначають, що серед квітів, які готуються стати окрасою фестивалю, будуть айстри, жоржини, лілії, хризантеми та багато інших.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У «Волинській Голландії» на Ковельщині готуються до осіннього фестивалю. Організатори показали , як зростають квіти.«Розмаїття цьогорічного осіннього фестивалю вражає! Навіть нас. Попри те, що через аномально високі температури деякі квіти розквітли передчасно, нам все рівно буде чим вас здивувати», - йдеться у повідомленні.Зазначають, що серед квітів, які готуються стати окрасою фестивалю, будуть айстри, жоржини, лілії, хризантеми та багато інших.

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