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Смертельна аварія на Волині: автівку розірвало навпіл. ФОТО

Смертельна аварія на Волині: автівку розірвало навпіл. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталася між селами Війниця та Холопичі Володимир-Волинського району сьогодні, близько 7 ранку. Про це інформує пресслужба поліції Волині.

Водій автомобіля BMW, здійснюючи поворот, не врахував дорожню обстановку, з’їхав у лівий кювет, де й зіткнувся із деревом.

Від отриманих травм він загинув на місці події. Окрім водія, в авто перебував 16-річний пасажир. Хлопця із різноманітними травмами госпіталізували у відділення реанімації.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть. Всі обставини аварії встановить слідство.

Смертельна аварія на Волині: автівку розірвало навпіл. ФОТО
Смертельна аварія на Волині: автівку розірвало навпіл. ФОТО

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Теги: поліція, ДТП, Волинь
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Коментарі 1
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Народ ,ви напевно відчуваєте себе безсмертними натискаючи на газ .
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