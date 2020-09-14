Смертельна аварія на Волині: автівку розірвало навпіл. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася між селами Війниця та Холопичі Володимир-Волинського району сьогодні, близько 7 ранку. Про це інформує пресслужба поліції Волині.Водій автомобіля BMW, здійснюючи поворот, не врахував дорожню обстановку, з’їхав у лівий кювет, де й зіткнувся із деревом.Від отриманих травм він загинув на місці події. Окрім водія, в авто перебував 16-річний пасажир. Хлопця із різноманітними травмами госпіталізували у відділення реанімації.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть. Всі обставини аварії встановить слідство.