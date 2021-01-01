Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:09
За добу 14 серпня 2021 року в Україні зафіксували 695 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 50, медпрацівників – 5).
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 569 особа;
- летальних випадків – 17;
- одужало – 238 осіб.
За добу протестували:
- методом ПЛР – 15 456 осіб,
- методом ІФА – 2 494 особи,
- експрес-тестами – 12 848 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 265 912 осіб;
- одужало – 2 196 827 осіб;
- летальних випадків – 53 255;
- провели ПЛР-тестувань – 11 667 597.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 569 особа;
- летальних випадків – 17;
- одужало – 238 осіб.
За добу протестували:
- методом ПЛР – 15 456 осіб,
- методом ІФА – 2 494 особи,
- експрес-тестами – 12 848 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 265 912 осіб;
- одужало – 2 196 827 осіб;
- летальних випадків – 53 255;
- провели ПЛР-тестувань – 11 667 597.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині за добу на коронавірус захворіли 11 осіб
14 серпень, 10:16
За минулу добу коронавірус виявили у шести невакцинованих волинян
13 серпень, 10:07
Відомо, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу
13 серпень, 09:03
Коронавірус на Волині: за минулу добу – 16 нових випадків недуги
12 серпень, 11:19
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 15 серпня
Сьогодні, 09:30
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:09
У Луцькому СІЗО виявили сухофрукти з «сюрпризом».ФОТО
Сьогодні, 08:15
11-річній дівчинці з діагнозом ДЦП терміново збирають кошти: на лікування необхідно 45 тисяч гривень
Сьогодні, 07:10