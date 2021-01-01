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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
За добу 14 серпня 2021 року в Україні зафіксували 695 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 50, медпрацівників – 5).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Також за минулу добу:
- госпіталізували – 569 особа;
- летальних випадків – 17;
- одужало – 238 осіб.

За добу протестували:
- методом ПЛР – 15 456 осіб,
- методом ІФА – 2 494 особи,
- експрес-тестами – 12 848 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 265 912 осіб;
- одужало – 2 196 827 осіб;
- летальних випадків – 53 255;
- провели ПЛР-тестувань – 11 667 597.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.

Фото - ілюстративне

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Теги: коронавір, Україна, статистика
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