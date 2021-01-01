Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.



Також за минулу добу:

- госпіталізували – 569 особа;

- летальних випадків – 17;

- одужало – 238 осіб.



За добу протестували:

- методом ПЛР – 15 456 осіб,

- методом ІФА – 2 494 особи,

- експрес-тестами – 12 848 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 2 265 912 осіб;

- одужало – 2 196 827 осіб;

- летальних випадків – 53 255;

- провели ПЛР-тестувань – 11 667 597.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 14 серпня 2021 року в Україні зафіксували 695 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 50, медпрацівників – 5).Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.Також за минулу добу:- госпіталізували – 569 особа;- летальних випадків – 17;- одужало – 238 осіб.За добу протестували:- методом ПЛР – 15 456 осіб,- методом ІФА – 2 494 особи,- експрес-тестами – 12 848 осіб.За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 2 265 912 осіб;- одужало – 2 196 827 осіб;- летальних випадків – 53 255;- провели ПЛР-тестувань – 11 667 597.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.

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