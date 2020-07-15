Обміління, забруднення і загибель риби: у Луцьку хочуть контролювати якість поверхневих вод

З утворенням Луцької міської територіальної громади кількість об’єктів водного господарства значно зросла. На сьогодні на території громади налічують 67 водойм (1 озеро, 59 ставків, 7 річок).Тому в місті хочуть провести інвентаризацію наявних водних об’єктів, гідроспоруд на них та перевірку виконання договірних зобов’язань орендарями, йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.Зазначають, що на території громади є непоодинокі випадки самовільно влаштованих водойм без будь-яких дозвільних документів. Більшість гідроспоруд на водних об’єктах (греблі, шлюзи, шандори, водоспуски тощо) на сьогодні перебувають поза договірними зобов’язаннями, частини з них у занедбаному стані, що практично унеможливлює їх використання за функціональним призначенням та може негативно позначитися на меліорації земель, забезпеченні техногенної безпеки, призвести до їх знищення. Щодо об’єктів поверхневих вод, їх основних характеристик та територій, яку вони займають, наразі виникла необхідність проведення ретельної системної роботи для отримання достовірної інформації про такі об’єкти та здійснення заходів з їх оцифровування.Згідно з проєктом рішення, наступне завдання - це приведення у відповідність до вимог чинного законодавства документації, а саме виготовлення проєктів землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги та водоохоронної зони річок Серна, Омелянівка, Чорногузка, Полонка та інших водних об’єктів, які розміщені на приєднаних до м.Луцька територіях; виготовлення паспортів водних об’єктів, винесення в натуру меж прибережної смуги та водоохоронної зони та означування водних об’єктів вказівниками відповідного зразка. Така робота буде тривати декілька років, тому що потребуватиме значних бюджетних асигнувань.На території громади фіксують також непоодинокі факти самовільного влаштування водних об’єктів без будь-яких дозвільних документів, порушення режиму користування землями водного фонду, самовільне розміщення тимчасових споруд тощо. Виявлення таких фактів та приведення до відповідності з законодавчими вимогами потребує проведення перевірки діяльності, як орендарів, так і інших мешканців міської громади.З метою недопущення погіршення санітарного стану водойм, фактів загибелі риби у водних об’єктах через погіршення погодно-кліматичних умов, які впливають на водність гідрологічних об’єктів, забруднення несанкційованими скидами тощо, у місті хочуть організувати моніторинг за якісним складом поверхневих вод.