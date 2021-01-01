В Україні зарплати почнуть видавати в електронній гривні: хто отримає вперше
Сьогодні, 17:20
Національний банк України розпочав розробку електронної гривні і найближчим часом співробітники Міністерства цифрової трансформації отримуватимуть зарплату в електронній гривні.
Про це в інтерв'ю ТСН.uа повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Уніан".
"Потрібно протестувати цю технологію, отримати споживчий досвід, щоб зрозуміти, як все це працює. Ми вивчаємо досвід інших країн", - зазначив Федоров.
За його словами, використання електронної гривні має потенціал програмними засобами (смарт-контактами) встановлювати можливі напрямки та умови використання грошових субсидій, наприклад, обмежити їх нецільове використання.
"Однак все дуже залежить від реалізації "технічної начинки" цифрової гривні. Скажу чесно: як один з перших пілотів у нас є на столі питання про виплату заробітної плати співробітникам Міністерства цифрової трансформації в електронній гривні. Українці посідають перше місце у світі за адаптивністю до віртуальних активів - і ця відкритість технологій може бути однією з наших переваг у світі. Це також залучає додаткові інвестиції в бізнес, в країну", - зазначив Федоров.
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Про це в інтерв'ю ТСН.uа повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Уніан".
"Потрібно протестувати цю технологію, отримати споживчий досвід, щоб зрозуміти, як все це працює. Ми вивчаємо досвід інших країн", - зазначив Федоров.
За його словами, використання електронної гривні має потенціал програмними засобами (смарт-контактами) встановлювати можливі напрямки та умови використання грошових субсидій, наприклад, обмежити їх нецільове використання.
"Однак все дуже залежить від реалізації "технічної начинки" цифрової гривні. Скажу чесно: як один з перших пілотів у нас є на столі питання про виплату заробітної плати співробітникам Міністерства цифрової трансформації в електронній гривні. Українці посідають перше місце у світі за адаптивністю до віртуальних активів - і ця відкритість технологій може бути однією з наших переваг у світі. Це також залучає додаткові інвестиції в бізнес, в країну", - зазначив Федоров.
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