вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні зарплати почнуть видавати в електронній гривні: хто отримає вперше

В Україні зарплати почнуть видавати в електронній гривні: хто отримає вперше
Національний банк України розпочав розробку електронної гривні і найближчим часом співробітники Міністерства цифрової трансформації отримуватимуть зарплату в електронній гривні.

Про це в інтерв'ю ТСН.uа повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Уніан".

"Потрібно протестувати цю технологію, отримати споживчий досвід, щоб зрозуміти, як все це працює. Ми вивчаємо досвід інших країн", - зазначив Федоров.

За його словами, використання електронної гривні має потенціал програмними засобами (смарт-контактами) встановлювати можливі напрямки та умови використання грошових субсидій, наприклад, обмежити їх нецільове використання.

"Однак все дуже залежить від реалізації "технічної начинки" цифрової гривні. Скажу чесно: як один з перших пілотів у нас є на столі питання про виплату заробітної плати співробітникам Міністерства цифрової трансформації в електронній гривні. Українці посідають перше місце у світі за адаптивністю до віртуальних активів - і ця відкритість технологій може бути однією з наших переваг у світі. Це також залучає додаткові інвестиції в бізнес, в країну", - зазначив Федоров.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, електронна гривня, Мінцифр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На базі АТ «Рівнегаз» відбувся інтерактивний тренінг
Сьогодні, 17:33
Браконьєрів, яких впіймали за вбивство козулі на Волині, попалися не вперше
Сьогодні, 17:27
В Україні зарплати почнуть видавати в електронній гривні: хто отримає вперше
Сьогодні, 17:20
Мешканці декількох вулиць Луцька на 4 дні залишаться без гарячої води
Сьогодні, 17:09
У Instagram шахраї блокують акаунти за гроші: як це працює
Сьогодні, 17:07
Схожі новини
В Україні суттєво зросли ціни на оренду квартир В Україні суттєво зросли ціни на оренду квартир
Сьогодні, 14:50
Вчителька луцької школи – у п'ятдесятці найкращих в Україні Вчителька луцької школи – у п'ятдесятці найкращих в Україні
Сьогодні, 11:08
Польща продасть Україні понад мільйон доз вакцини проти коронавірусу Польща продасть Україні понад мільйон доз вакцини проти коронавірусу
15 серпень, 18:39
Синоптик озвучила прогноз погоди на наступний тиждень Синоптик озвучила прогноз погоди на наступний тиждень
15 серпень, 15:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Укрзалізниця» подовжує маршрут поїзда «Івано-Франківськ - Ківерці»
Сьогодні, 18:00
 0
Українців попередили про нову аферу шахраїв
Сьогодні, 17:54
 0
Пожежа на пилорамі у Звірові: розповіли деталі
Сьогодні, 17:37
 0
На базі АТ «Рівнегаз» відбувся інтерактивний тренінг
Сьогодні, 17:33
 0
Браконьєрів, яких впіймали за вбивство козулі на Волині, попалися не вперше
Сьогодні, 17:27
 0
Медіа
відео
1/8