Браконьєрів, яких впіймали за вбивство козулі на Волині, попалися не вперше

господарстві затримали чотирьох чоловіків зі зброєю. Їх підозрюють у вбивстві козулі. Усі затримані – жителі села Ветли. Проти трьох із них 2018-го було відкрите кримінальне провадження через вбивство лося.



Про це розповіла Світлана Думська.



Події відбулися 15 серпня на території мисливських угідь, що в користуванні Українського товариства мисливців та рибалок, – між селами Ветли та Мукошино Камінь-Каширського району. Браконьєрів працівники лісової охорони побачили під час рейду. Поруч було тіло самця козулі.



"Чоловіки свою провину заперечували, казали, що просто знайшли вбиту тварину", – каже Світлана Думська. Речниця додає: в автівці затриманих знайшли п'ять рушниць, одна з яких була без належних документів.



На місці події викликали слідчо-оперативну групу. Як розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський, за фактом вбивства тварини на чоловіків склали адміністративні протоколи за статтею 85 "Порушення правил використання об'єктів тваринного світу".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Любешівському лісомисливськомугосподарстві затримали чотирьох чоловіків зі зброєю. Їх підозрюють у вбивстві козулі. Усі затримані – жителі села Ветли. Проти трьох із них 2018-го було відкрите кримінальне провадження через вбивство лося.Про це розповіла Суспільному телефоном речниця управління лісового та мисливського господарства областіПодії відбулися 15 серпня на території мисливських угідь, що в користуванні Українського товариства мисливців та рибалок, – між селами Ветли та Мукошино Камінь-Каширського району. Браконьєрів працівники лісової охорони побачили під час рейду. Поруч було тіло самця козулі."Чоловіки свою провину заперечували, казали, що просто знайшли вбиту тварину", – каже Світлана Думська. Речниця додає: в автівці затриманих знайшли п'ять рушниць, одна з яких була без належних документів.На місці події викликали слідчо-оперативну групу. Як розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині, за фактом вбивства тварини на чоловіків склали адміністративні протоколи за статтею 85 "Порушення правил використання об'єктів тваринного світу".

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