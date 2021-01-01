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Браконьєрів, яких впіймали за вбивство козулі на Волині, попалися не вперше

Браконьєрів, яких впіймали за вбивство козулі на Волині, попалися не вперше
В Любешівському лісомисливському господарстві затримали чотирьох чоловіків зі зброєю. Їх підозрюють у вбивстві козулі. Усі затримані – жителі села Ветли. Проти трьох із них 2018-го було відкрите кримінальне провадження через вбивство лося.

Про це розповіла Суспільному телефоном речниця управління лісового та мисливського господарства області Світлана Думська.

Події відбулися 15 серпня на території мисливських угідь, що в користуванні Українського товариства мисливців та рибалок, – між селами Ветли та Мукошино Камінь-Каширського району. Браконьєрів працівники лісової охорони побачили під час рейду. Поруч було тіло самця козулі.

"Чоловіки свою провину заперечували, казали, що просто знайшли вбиту тварину", – каже Світлана Думська. Речниця додає: в автівці затриманих знайшли п'ять рушниць, одна з яких була без належних документів.

На місці події викликали слідчо-оперативну групу. Як розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський, за фактом вбивства тварини на чоловіків склали адміністративні протоколи за статтею 85 "Порушення правил використання об'єктів тваринного світу".

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Теги: браконьєрство, козуля, волиняни
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