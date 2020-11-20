У Луцьку – мітинг біля Генконсульства Польщі, журналістів просили долучитися «для кількості»

У Луцьку сьогодні, 17 серпня, відбувся не велелюдний мітинг біля Генерального Консульства Республіка Польща з вимогою захистити права українських трудових мігрантів.Перед «офіційним» початком мітингу одна з учасниць події, що назвалась «просто лучанкою», попросила журналістку Інформаційного агентства ВолиньPostта директора виданнядолучитися до пікету, мовляв, для кількості та для фото, бо «прийшло мало людей». Отримавши відмову, попросила почекати на «ведучого».«Ведучий» мітингу виявився й справді ведучим.представився одним із членів громадської організації «Честь – Україна». На сторінках у соцмережах він позиціонує себе ведучим, щоправда, останній допис в інстаграмі датовано 17 січня. Також Ростислав вказаний у команді київської івент-агенції «Impreza», що надає послуги, пов’язані з організацією ділових та розважальних заходів.Як зазначив Ростислав Турченко, він їздить на заробітки у Польщу, тому й долучився до мітингу, мета якого – привернути увагу представників ЄС, Польщі та громадськості України до ризиків монополізації сфери послуг з працевлаштування українців у Польщі.«Польський уряд вирішив зробити тендер на видачу робочих віз українцям в Польщі. За якихось дивних магічних обставин виграла тендер фірма, що запропонувала найвищі ставки. Коли одна компанія буде видавати візи в Польщу, то буде переслідувати свої цілі. Це безпосередньо веде до проявів корупції. Я, як і всі інші, які сьогодні прийшли, їжджу заробляти до Польщі, і буде не дуже приємно, коли я захочу поїхати на меблевий завод, а мені скажуть, що там немає вакансій, але є інша на заводі з небезпечними умовами праці. Люди будуть працювати на вакансіях, де не хочуть працювати поляки», – каже він. Ростислав говорить, що йдеться про компанію «Personnel Service», власника якої польські ЗМІ пов‘язують із країною-агресором. Відтак, серед гасел на транспарантах учасників мітингу, – «Захистіть особисті дані трудових мігрантів».Серед вимог учасників події – відміна тендеру щодо надання візових послуг та проведення нового, гарантування відсутності конфлікту інтересів в учасників нового конкурсу, збереження конкуренції на ринку посередництва з працевлаштування в Польщі, недопущення погіршення умов праці українців.Своєю чергою, Ольга Коханець каже, що більшість членів її родини працюють у Польщі. Вона розповіла про ситуацію, що трапилася на заробітках з її мамою: їй запропонували роботу та комфортні умови праці, коли вона приїхала, то все було навпаки, а із зарплати почали вираховувати гроші. Тож жінка звернулася в іншу фірму, завдяки якій отримала кращу роботу, де працює вже три роки.«Але вона мала вибір. Тепер же українців хочуть цього позбавити, підписавши законопроект про монополізацію віз для роботи в Польщі українським громадянам. Фактично не буде з чого обирати. Зараз понад 900 фірм видають дозволи на роботу. Ми хочемо, щоб нас почули і звернули увагу при прийнятті рішення», - сказала Ольга Коханець.Мітингаркарозповіла, що дізналася про подію від знайомих. Сама ж вона навчається в училищі №6. Про «запрошення знайомих» загадали ще кілька учасників події.«У мене мама їздить в Польщу, бо їй треба забезпечити 4 дітей. Така ситуація мене дуже турбує. Вона сьогодні не змогла особисто піти, бо працює», - зауважила дівчина.Насамкінець до мітингарів вийшов один із консулів та прийняв звернення людей, пообіцявши відреагувати.