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Луцька байдарочниця стала заслуженим майстром спорту України

Луцька байдарочниця стала заслуженим майстром спорту України
Спортсменка Марія Повх, що родом з Луцька, стала заслуженим майстром спорту України з веслування на байдарках і каное.

Про це повідомляє Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності.

"Ми маємо Заслуженого майстра спорту України з веслування на байдарках і каное - Марія Повх! Вітаємо Марію із заслуженим почесним спортивним званням", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 волинян брали участь на Олімпійських іграх в Токіо, серед них - Марія Повх. На дитсанції 500 метрів спортсменка вийшла у півфінал на Олімпіаді.

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Теги: заслужений майстер спорту, лучанка, байдарочниця
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