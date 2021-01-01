Луцька байдарочниця стала заслуженим майстром спорту України
Сьогодні, 18:02
Спортсменка Марія Повх, що родом з Луцька, стала заслуженим майстром спорту України з веслування на байдарках і каное.
Про це повідомляє Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності.
"Ми маємо Заслуженого майстра спорту України з веслування на байдарках і каное - Марія Повх! Вітаємо Марію із заслуженим почесним спортивним званням", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 волинян брали участь на Олімпійських іграх в Токіо, серед них - Марія Повх. На дитсанції 500 метрів спортсменка вийшла у півфінал на Олімпіаді.
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Про це повідомляє Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності.
"Ми маємо Заслуженого майстра спорту України з веслування на байдарках і каное - Марія Повх! Вітаємо Марію із заслуженим почесним спортивним званням", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 волинян брали участь на Олімпійських іграх в Токіо, серед них - Марія Повх. На дитсанції 500 метрів спортсменка вийшла у півфінал на Олімпіаді.
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