Луцька байдарочниця стала заслуженим майстром спорту України

Марія Повх, що родом з Луцька, стала заслуженим майстром спорту України з веслування на байдарках і каное.



Про це повідомляє Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності.



"Ми маємо Заслуженого майстра спорту України з веслування на байдарках і каное - Марія Повх! Вітаємо Марію із заслуженим почесним спортивним званням", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 8 волинян брали участь на Олімпійських іграх в Токіо, серед них - Марія Повх. На дитсанції 500 метрів спортсменка вийшла у півфінал на Олімпіаді.

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