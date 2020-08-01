Представили нового командувача Повітряних Сил ЗСУ, ним став уродженець Луцька

Валерій Залужний представив нового командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майора Миколу Олещука.



Про це повідомляє повітряне командування "Захід".



Головнокомандувач подякував генерал-полковнику Сергію Дроздову за сумлінну службу та значний особистий внесок у розвиток Повітряних Сил, забезпечення обороноздатності України, а також вручив йому почесний нагрудний знак «За досягнення у військовій службі І-го ступеня».



Нагадаємо, що 9 серпня 2021 року президент України на острові Зміїний



Микола Миколайович Олещук народився у місті Луцьк у 1972 році.



Закінчив Житомирське вище училище радіоелектроніки ППО у 1994 році.

Освіту оперативно-тактичного рівня отримав у Харківському військовому університеті у 2004 році.



Освіту оперативно-стратегічного рівня здобув у Національному університеті оборони України у 2010 році.



Військову службу розпочав у Кам’янці-Бузькій на Львівщині, пройшов шлях від начальника розрахунку радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону С-300 – до командира зенітної ракетної бригади.



У м. Одеса проходив службу на посаді командира зенітної ракетної бригади, заступника начальника штабу повітряного командування «Південь».



У м. Вінниця – на посаді заступника начальника штабу Командування Повітряних Сил ЗС України.



У м. Дніпро – на посаді начальника штабу – заступника командувача повітряного командування «Схід».



Генерала-майора Миколу Олещука неодноразово залучали до проведення АТО та Операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.



Одружений. Має доньку та сина.



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