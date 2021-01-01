На Волині «мерс» зіткнувся з підводою: є потерпілий

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Сьогодні, 16:43
На автодорозі міжнародного значення сталося ДТП за участю Mercedes-Benz та гужового транспорту.
Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Сьогодні, 17 серпня, близько 8-ї години ранку, патрульні отримали повідомлення про ДТП з травмованими на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), що на 455 км.
За попередньою інформацією поліцейські встановили, що 82-річний чоловік, керуючи гужовим транспортом, не надав переваги у русі автомобілю Mercedes-Benz під керуванням 49-річного водія, який рухався головною дорогою.
Внаслідок зіткнення транспортний засіб отримав механічні пошкодження, а чоловік, який керував гужовим транспортом, отримав травми. Його шпиталізували.
Патрульні здійснили регулювання дорожнього руху та викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції для встановлення деталей події.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Сьогодні, 17 серпня, близько 8-ї години ранку, патрульні отримали повідомлення про ДТП з травмованими на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), що на 455 км.
За попередньою інформацією поліцейські встановили, що 82-річний чоловік, керуючи гужовим транспортом, не надав переваги у русі автомобілю Mercedes-Benz під керуванням 49-річного водія, який рухався головною дорогою.
Внаслідок зіткнення транспортний засіб отримав механічні пошкодження, а чоловік, який керував гужовим транспортом, отримав травми. Його шпиталізували.
Патрульні здійснили регулювання дорожнього руху та викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції для встановлення деталей події.
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