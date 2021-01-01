На Волині «мерс» зіткнувся з підводою: є потерпілий





Про це



Сьогодні, 17 серпня, близько 8-ї години ранку, патрульні отримали повідомлення про ДТП з травмованими на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), що на 455 км.



За попередньою інформацією поліцейські встановили, що 82-річний чоловік, керуючи гужовим транспортом, не надав переваги у русі автомобілю Mercedes-Benz під керуванням 49-річного водія, який рухався головною дорогою.



Внаслідок зіткнення транспортний засіб отримав механічні пошкодження, а чоловік, який керував гужовим транспортом, отримав травми. Його шпиталізували.



Патрульні здійснили регулювання дорожнього руху та викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції для встановлення деталей події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі міжнародного значення сталося ДТП за участю Mercedes-Benz та гужового транспорту.Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.Сьогодні, 17 серпня, близько 8-ї години ранку, патрульні отримали повідомлення про ДТП з травмованими на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), що на 455 км.За попередньою інформацією поліцейські встановили, що 82-річний чоловік, керуючи гужовим транспортом, не надав переваги у русі автомобілю Mercedes-Benz під керуванням 49-річного водія, який рухався головною дорогою.Внаслідок зіткнення транспортний засіб отримав механічні пошкодження, а чоловік, який керував гужовим транспортом, отримав травми. Його шпиталізували.Патрульні здійснили регулювання дорожнього руху та викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції для встановлення деталей події.

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