На Світязі врятували двох рибалок
Сьогодні, 09:53
17 серпня в селиші Шацьк на озері Світязь внаслідок сильного вітру двох рибаків на металевому човні віднесло на середину водойми. Вони не могли самостійно добратися до берега і попросили допомоги у рятувальників.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
На місце події направлено водолазно-рятувальне відділення (смт. Шацьк) групи водолазно –рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області.
Рятувальники на моторному човні Шторм-400 швидко дісталися до потерпілих, і вже о 07:43 обох чоловіків та їхній човен доправили до берега.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
На місце події направлено водолазно-рятувальне відділення (смт. Шацьк) групи водолазно –рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області.
Рятувальники на моторному човні Шторм-400 швидко дісталися до потерпілих, і вже о 07:43 обох чоловіків та їхній човен доправили до берега.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Світязі врятували двох рибалок
Сьогодні, 09:53
У Луцьку пропонують створити майданчик для дрифту
Сьогодні, 09:37
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за минулу добу
Сьогодні, 09:33
Курс валют у Луцьку на 18 серпня
Сьогодні, 09:07