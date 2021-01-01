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На Світязі врятували двох рибалок

На Світязі врятували двох рибалок
17 серпня в селиші Шацьк на озері Світязь внаслідок сильного вітру двох рибаків на металевому човні віднесло на середину водойми. Вони не могли самостійно добратися до берега і попросили допомоги у рятувальників.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

На місце події направлено водолазно-рятувальне відділення (смт. Шацьк) групи водолазно –рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області.

Рятувальники на моторному човні Шторм-400 швидко дісталися до потерпілих, і вже о 07:43 обох чоловіків та їхній човен доправили до берега.

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Теги: Світязь, рибалки, ДСНС
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