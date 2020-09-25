На Волині чоловік вистрілив собі в око. ВІДЕО





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Як повідомили у екстреній медичній допомозі області, 43-річний місцевий житель випадково пошкодив собі око кулею із пневматичного пістолету. В результаті він отримав проникаючу рану ока. Тож медики госпіталізували його до лікарні.



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Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині чоловік поцілив собі у око із пневматичного пістолета. Інцидент трапився вранці 15 серпня у селі Мирне, що на Горохівщині.Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент" Як повідомили у екстреній медичній допомозі області, 43-річний місцевий житель випадково пошкодив собі око кулею із пневматичного пістолету. В результаті він отримав проникаючу рану ока. Тож медики госпіталізували його до лікарні.Деталі – у відео:

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