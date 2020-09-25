На Волині чоловік вистрілив собі в око. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
На Волині чоловік поцілив собі у око із пневматичного пістолета. Інцидент трапився вранці 15 серпня у селі Мирне, що на Горохівщині.
Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".
Як повідомили у екстреній медичній допомозі області, 43-річний місцевий житель випадково пошкодив собі око кулею із пневматичного пістолету. В результаті він отримав проникаючу рану ока. Тож медики госпіталізували його до лікарні.
Деталі – у відео:
Фото - ілюстративне
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Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".
Як повідомили у екстреній медичній допомозі області, 43-річний місцевий житель випадково пошкодив собі око кулею із пневматичного пістолету. В результаті він отримав проникаючу рану ока. Тож медики госпіталізували його до лікарні.
Деталі – у відео:
Фото - ілюстративне
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